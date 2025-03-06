AdÄ± Ã¼stÃ¼nde: yasak aÅŸk... Her zaman yÃ¼z gÃ¼ldÃ¼rmez... Yuva yÄ±kmanÄ±n bedelini bÃ¶yle Ã¶dÃ¼yorlar

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Kimi zaman orta yaÅŸlarda, yuvasÄ±nÄ± Ã§oktan kurduÄŸu dÃ¶nemde bile kapÄ±yÄ± Ã§alabilir aÅŸk. Ä°ÅŸte o zaman ne yapacaÄŸÄ±, nasÄ±l davranacaÄŸÄ± insanÄ±n tamamen kendisine kalmÄ±ÅŸ bir durum.

Sahnelerin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n da baÅŸÄ±na gelen bu zaten... Evliyken ve Ã¼stelik bir de Ã§ocuÄŸu varken rol arkadaÅŸÄ±na aÅŸÄ±k oldu.

O da kendisi gibi evliydi... Ä°kisi de kalplerine sÃ¶z geÃ§iremedi, eÅŸlerinden boÅŸandÄ± ve kendilerini kapÄ±yÄ± Ã§alan aÅŸkÄ±n kollarÄ±na bÄ±raktÄ±.

Ama bÃ¶ylesine bir aÅŸkÄ±n elbette bir bedeli olacaktÄ±. Åžimdi o da bunu Ã¶dÃ¼yor. Ama bu durumda olan tek kiÅŸi kendisi deÄŸil. Sevgilisinin de bu aÅŸk yÃ¼zÃ¼nden baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan sorunlar var elbette.

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BU AÅžK UÄžRUNA Ä°KÄ° YUVA YIKILDI

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yuva yÄ±kan aÅŸkÄ±n kahramanlarÄ± Hugh Jackman ile Sutton Foster.

Birlikte rol aldÄ±klarÄ± The Music Man adlÄ± mÃ¼zikalde sahneye Ã§Ä±karken aÅŸÄ±k oldular birbirlerine. Jackman, 27 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness'tan boÅŸandÄ±... Foster da kocasÄ± Ted Hughes'tan.

SonrasÄ±nda olanlarÄ± bu konunun meraklÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼yor zaten.

YakÄ±n Ã§evreleri, Hugh Jackman ile Sutton Foster arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi biliyordu elbette. Ama herkes aÄŸzÄ±nÄ± sÄ±kÄ± tuttu.

Ã–yle ki bu durumdan kuÅŸkulanan Deborra Lee Furness'e bile ser verip sÄ±r vermediler.

DoÄŸru zamanÄ±n geldiÄŸine inandÄ±klarÄ±nda da Jackman ve Foster, el ele kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶ylece aÅŸklarÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸ oldular..

BÃœTÃœN DÃœNYANIN BAKIÅžLARINI ÃœZERÄ°NDE HÄ°SSEDÄ°YOR

Bir sÃ¼redir Ã§iftten ses Ã§Ä±kmÄ±yordu. Ama ÅŸimdi Sutton Foster yeni bir takÄ±m sÃ¶ylentilerle gÃ¼ndemde.

Woman's Day adlÄ± derginin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Sutton Foster, ÅŸÃ¶hret konusunda kendisinden birkaÃ§ adÄ±m Ã¶nde olan Hugh Jackman ile iliÅŸkisinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼k bir baskÄ± hissediyor.

Ã–zellikle de mesleki anlamda.

AslÄ±nda Sutton Foster da Broadway sahnelerinin parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. Ama daha geniÅŸ kitleler tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ± Hugh Jackman ile aÅŸk yaÅŸamasÄ± sayesinde oldu.

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Bunun sonucu olarak da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerinde hissediyor Sutton Foster sÃ¶ylenenlere gÃ¶re.

Foster bir sÃ¼re sonra Coal Miners Daughter (Madencinin KÄ±zÄ±) adlÄ± mÃ¼zikalinde Loretta Lynn karakterini canlandÄ±racak. Zaten hissettiÄŸi baskÄ±nÄ±n temelinde de bu var.

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BU HAYATININ ROLÃœ... GERÄ° Ã‡EVÄ°REMEZDÄ°

Woman's Day adlÄ± dergiye konuÅŸan kaynaÄŸa gÃ¶re Foster, bu rol iÃ§in gerÃ§ekten Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ama bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zlerini Ã¼zerinde hissedeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve bu yÃ¼zden de Ã§ok gergin. Kaynak, bunca gerilime raÄŸmen Sutton Foster'Ä±n bu rolÃ¼ reddetmek istemediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

SÃ¶z konusu kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Sutton Foster, bu rolÃ¼ "insanÄ±n hayatÄ± boyunca bir kez eline geÃ§ecek bir fÄ±rsat" olarak gÃ¶rÃ¼yor. Bu yÃ¼zden de gelen teklifi kabul etti.

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Ama Hugh Jackman ile iliÅŸkisinin yasak aÅŸk olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k herkes bildiÄŸi iÃ§in de gelecek tepkiler onu endiÅŸelendiriyor.

DiÄŸer yandan Sutton Foster'Ä±n baÅŸka endiÅŸeleri de var konuÅŸulanlara gÃ¶re....

ESKÄ° KARISI Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE SADECE BÄ°R YIL Ã–MÃœR BÄ°Ã‡TÄ°

Jackman'Ä±n, Foster uÄŸruna terk ettiÄŸi eski karÄ±sÄ± Deborra Lee Furnes, bir sÃ¼re Ã¶nce bu iliÅŸkiye fazla ÅŸans vermediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Furness'e yakÄ±n kaynaklarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, ihanete uÄŸraÅŸan Deborra Lee Furness, kocasÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± yÃ¶nlendirecek bir anne figÃ¼rÃ¼ne ihtiyaÃ§ duyduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

Furness'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re Jackman ÅŸu anda gerÃ§ekten aÅŸÄ±k. Fakat bir yÄ±l iÃ§inde bu duygusu uÃ§up gidecek.Â

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Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar da eklenince Sutton Foster'Ä±n hissettiÄŸi gerilim giderek artÄ±yor.

56 yaÅŸÄ±ndaki Hugh Jackman ile 49 yaÅŸÄ±ndaki Sutton Foster, aslÄ±nda birbirlerini tiyatro Ã§evresinden uzun sÃ¼redir tanÄ±yordu. Fakat 2022'de birlikte rol aldÄ±klarÄ± The Music Man adlÄ± mÃ¼zikalde aynÄ± sahneyi paylaÅŸtÄ±lar. AralarÄ±ndaki bu tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kÄ±sa sÃ¼rede aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.





Â 'BÄ°Z JACKMAN'I YANLIÅž TANIMIÅžIZ'

Ama sanÄ±lmasÄ±n ki bu iliÅŸkide suÃ§lanan ve tepki Ã§eken tek kiÅŸi Sutton Foster.

Tabii ki durum Ã¶yle deÄŸil. Hugh Jackman da Ã¶zellikle yÄ±llardÄ±r yarattÄ±ÄŸÄ± iyi aile babasÄ± ve sadÄ±k eÅŸ imajÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hayranlarÄ± tarafÄ±ndan yerden yere vuruluyor.

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Bir sÃ¼re Ã¶nce sosyal medya platformlarÄ±nda bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirten hayranlarÄ± "Biz onu baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ tanÄ±yorduk. KarÄ±sÄ±nÄ± aldatmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirtti.

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar her ne kadar aÅŸka karÅŸÄ± konulmayacaÄŸÄ±nÄ± bilseler de Jackman'Ä±n karÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekten sevdiÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± da gizlemedi.

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