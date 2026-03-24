İki yuvayı yıktıkları yetmedi, hoyratça bir darbe daha vurdular: Karısından esirgediği her şeyi sevgilisine yağdırdı

Peki ya yuva dağılmışsa? İşte insan bir zamanlar hayatının dönüm noktası olduğunu düşündüğü o gün gelince karmaşık duygular hisseder.

Hele ki eğer nice hevesle kurduğu yuvası o istemeden yıkılmışsa...

EVLİ OLSALARDI 30'UNCU YILI KUTLAYACAKLARDI

İşte bir zamanlar Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olarak nitelendirilirken herkesi şaşırtarak kocası Hugh Jackman ile boşanma kararı alan Deborra Lee Furness de iki yıldır hayatının o önemli gününü karmaşık duygular içinde geçiriyor.

Geçmişin mutlu ve örnek çifti Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman, aralarındaki yaş farkını göz ardı ederek ve birbirlerine deli gibi aşık bir şekilde 11 Nisan 1996 günü hayatlarını resmen birleştirmişti.

O arada Lee Furness, sağlık sorunları yüzünden hamile kalamadığı için biri kız diğeri erkek iki evlat edinen çift, tam 27 yıl boyunca yuvalarını ayakta tuttu. Gittikleri her yerde de aşkın resmini çiziyorlardı.





YASAK AŞK YUVAYI DARMADAĞIN ETTİ

Ama 2023 yılında çiftin cephesinden herkesi şaşırtan bir haber geldi. Yaptıkları ortak açıklamaya göre boşanıyorlardı. Bunun nedeni de sonradan ortaya çıktı. Jackman, The Music Man adlı müzikalde birlikte rol aldığı Sutton Foster'la aşk yaşıyordu.

Sonuç olarak Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman'ın yuvası yıkıldı. Jackman ile Sutton Foster aşklarını dünyaya ilan ettiler.

Şimdi eski çiftin, 11 Nisan'daki evlilik yıl dönümü yaklaşırken bir haber düştü kulislere... Bu da söylenenlere göre Deborra Lee Furness'in zaten kırık olan kalbini iyice kırdı.

Haberlere göre Sutton Foster, Hollywood'un en güçlü isimlerinden biri olan sevgilisi Hugh Jackman'ın da desteğiyle piyasanın en etkili menajerlik şirketlerinden biri olan Range Media Partners ile anlaştı.





SEVGİLİSİNİN DAHA İYİ BİR KARİYER HAK ETTİĞİNE İNANIYOR

Bu durum, aslında özellikle de Broadway sahnelerinin ünlü bir ismi olan Sutton Foster'ın kariyerinde daha hızlı ilerleyeceği anlamına geliyor. Yeni anlaştığı menajerlik şirketinin temsil ettiği ünlüler arasında Halle Berry, Bradley Cooper gibi Hollywood'un en parlak yıldızları yer alıyor.

Bir kaynak bu konuda "Bu, Sutton için güçlü bir hamle. Sanat dünyasına gerçekten damgasını vurmak ve iş portföyünü genişletmek için çok iyi bir fırsat geçti eline" diye konuştu.

Elbette Foster'ın bu ünlü ajansla anlaşmasında sevgilisi Hugh Jackman'ın katkısı ve etkisi çok büyük.

Yeni anlaştığı şirket bünyesinde çok iyi yönetmenleri de barındırıyor ve büyük projelere imza atıyor. Böylece Sutton Foster, tiyatro sahnesi dışında da daha nitelikli yapımlarla adını duyurabilecek.

Söylenenlere göre Jackman, sevgilisi Sutton Foster'ın da tıpkı kendisi gibi çok daha iyi bir kariyeri hak ettiğini düşünüyor. Bu yüzden de elinden geleni ardına koymuyor.

Gözden Kaçmasın Dördüncü bebeğe en ünlü aşığın adını verdiler Haberi görüntüle





ESKİ KARISINA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

İşte bu durum da söylenenlere göre Hugh Jackman'ın eski karısı Deborra Lee Furness'in canının biraz daha sıkılmasına neden oldu.

Bu da boşuna değil elbette. Çünkü her ne kadar Hugh Jackman kadar yıldızı parlak olmasa da Deborra Lee Furness de bir oyuncu. Zaten eski çift, birlikte görev aldıkları bir yapımın setinde tanışmıştı.

Ama Deborra, kocası Hugh'un kariyeri için, onun yıldızının daha çok parlaması için kendini geri planda tuttu. Kariyerini aşkına ve ailesine feda etti bir başka deyişle. Görünüşe göre Jackman da bu konuda ona fazladan destek olacak bir şey yapmadı.

Üstelik, bir zamanlar Jackman o zamanlar evli olduğu Deborra Lee Furness'a, çocuklarını büyüttükten sonra onun kariyerinin yükselmesi için destek sözü bile vermişti.

Ama bu sözünü tutmak şöyle dursun onu aldatıp yuvanın yıkılmasına neden oldu.

İşte şimdi kendisinden esirgediği bu desteği sevgilisi Sutton Foster'a göstermesi Deborra'nın zaten kırık olan kalbini iyice paramparça etti.





Hugh Jackman, karısı Deborra Lee Furness'i Sutton Foster ile aldatmasaydı bu yıl 30'uncu evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklardı.