Yuva yıkanın da yuvası olurmuş bazen: Çifte ihanetten doğan evlilik 15 yaşında... Minnettarız biz bu aşka!

Çünkü kimi zaman ihanet üstüne kurulan yuvalar gayet de uzun ömürlü olabiliyor. Belki de bu durum, tamamen insanın anlaşabileceği doğru kişiyi bulmasıyla ilgili.

Bir dönem gösteri dünyasında büyük skandal yaratan bir çifte ihanet olayının kahramanı olan şarkıcı ve oyuncu LeAnn Rimes ile meslektaşı olan Eddie Cibrian, evliliklerinde 15'inci yılı geride bıraktılar.

GÖZYAŞINDA VE KAHKAHADA EL ELE

Ünlü çift bunun için de Meksika'daki Cabo San Lucas'ta kısa bir tatile çıktı. LeAnn Rimes, uğruna iki yuvanın yıkıldığı bu evliliğin yıl dönümünde bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Kısa tatilde Eddie Cibrian ile çekilen bir dizi fotoğrafı paylaşan Rimes "İş yoğunluğu ve evde yaşadığımız gergin, yürek burkan olaylar arasında üç günlüğüne de olsa uzaklaşma fırsatı bulduk" diye yazdı.

Bunun farklı bir yıl dönümü olduğunun altını çizen LeAnn Rimes "Gözyaşları ve endişeyle dolu. Ama arada kahkahalar ve bu aşka duyduğumuz minnettarlık da vardı" diye ekledi.

Rimes, evde yaşadıkları sorunların ne olduğunu açıklamadı. Ama yine de Eddie Cibrian ile birlikte, hayat karşılarına ne çıkarırsa çıkarsın el ele yürüdüklerini" ifade etti.





İKİSİ DE BAŞKALARIYLA EVLİYDİ

LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian, şimdi gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor. Ama onların ilişkisi 2000'lerin ilk yarısında olaylı bir şekilde başlamıştı.

Rimes ve Cibrian, 2008 yılında birlikte rol aldıkları Northern Lights adlı yapımın setinde tanıştılar. O sırada Rimes, Dean Sheremet ile Cibrian da Brandi Glanville ile evliydi.

Ama LeAnn ve Eddie, o sette karşı karşıya geldikleri ilk anda "birbirlerine doğru aktılar" kelimenin tam anlamıyla.

Elbette ortada başkalarıyla sürdürdükleri evlilikleri olduğu için LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın ilişkisi ilk duyulduğunda bir tür skandal yarattı. Onlar başlarda aralarındaki ilişkiyi yalanlasalar da sonradan kabul ettiler.





2011'DE EVLENDİLER: Sette tanışmalarından bir yıl sonra eşlerinden boşanıp bu kez ilişkilerini açık açık yaşamaya başladılar. Sonunda 2011 yılının nisan ayında da "ölüm onları ayırıncaya kadar" hayatlarını birleştirdiler. Yani evlendiler. Aslında hem ilişkilerinin hem de evliliklerinin ilk dönemlerinde başka ilişkiler üzerine yeni bir yuva kurdukları için magazin gazetelerinin eleştiri oklarını üzerlerine çektiler ve bu yüzden bazı duygusal dalgalanmalar yaşadılar. Sonradan bunları da büyük bir açık yüreklilikle itiraf ettiler zaten.

'ŞU ANDA ÇOK MUTLUYUZ'

LeAnn Rimes, ünlü TV'ci Ellen DeGeneres'in programına konuk olduğunda bu konuda şunları söylemişti: "Hepimiz, bizi farklı yollara yönelten seçimler yaparız. Sonra da bütün bunlardan bir şeyler öğreniriz ya da öğrenmeyiz."

Aynı programda Eddie Cibrian ile ilişkisine değinerek "Bizim seçimlerimiz de bizi şimdi bulunduğumuz yere getirdi. Biz evliyiz ve mutluyuz. Bence ikimiz de hayatlarımızda gerçekten mutlu noktalara geldik. Ve şu anda gerçekten de huzur içindeyim" diyerek sözlerini sürdürmüştü.





Bu arada hatırlatalım...Cibrian'ın kendisi de bir TV yıldızı olan eski eşi Brandi Glanville'den şu anda 22 yaşında olan Mason Edward ve 18 yaşında olan Jake Austin adında bir oğlu bulunuyor.

LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın evliliklerinde ise çocuk sahibi olmadılar.





Tanıştıklarında LeAnn Rimes, Dean Sheremet (solda) ile evliydi... Eddie Cibrian ise Brandi Glanville ile. Ama sette birbirlerine aşık olduktan sonra eşleriyle yollarını ayırdı ikisi de.