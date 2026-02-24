Ã–mÃ¼r boyu tek eÅŸliliÄŸe zerre kadar inanmÄ±yor... Yuvalar yÄ±ka yÄ±ka milyoner oldu... TÃ¼m dÃ¼nyaya nam saldÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte biri var ki bÃ¶yle gÃ¶steriÅŸli ÅŸekilde evlenen Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerin ayrÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmasÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. Daha da Ã¶tesinde bu sayede ÅŸÃ¶hret ve servet sahibi oldu.Â

Onu tanÄ±mlayan iki kelime var Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda: BoÅŸanma kraliÃ§esi! DoÄŸrusu bu unvanÄ±nÄ± da sonuna kadar hak ediyor. Zaten bu sayede de yani evli Ã§iftleri ayÄ±ra ayÄ±ra da "ekmek parasÄ±nÄ±" kazanÄ±yor.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi "boÅŸanma kraliÃ§esi" baÅŸka bir alana el attÄ±.

ÃœnlÃ¼ bir moda firmasÄ±yla anlaÅŸtÄ± ve kadÄ±nlara aslÄ±nda yanlarÄ±nda kocalarÄ± olmadan da ne kadar gÃ¼zel, Ã§ekici ve gÃ¼Ã§lÃ¼ olabileceÄŸini bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

ÃœNLÃœ Ã‡Ä°FTLERÄ° BOÅžAYAN AVUKAT OLARAK NAM SALDI

BÃ¶yle anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu kiÅŸi Laura Wasser. Yani Ã¼nlÃ¼lerin boÅŸanma avukatÄ±. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n hiÃ§bir pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± ismi yok ki onun sayesinde gayet kazanÃ§lÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanmamÄ±ÅŸ olsun.

Britney Spears ile Kevin Federline, Angelina Jolie ile Brad Pitt, Kevin Costner ile Christine Baumgartner, Ã¼nlÃ¼ boÅŸanma avukat Laura Wasser'in mÃ¼vekkillerinden bazÄ±larÄ±.

Ãœstelik avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi Ã¼nlÃ¼ler de bu zorlu davalardan tam da istedikleri gibi ayrÄ±ldÄ±.

57 yaÅŸÄ±ndaki Laura Wasser, ÅŸimdi de baÅŸka bir alana el attÄ±. Ã¼nlÃ¼ bir moda firmasÄ±yla anlaÅŸtÄ± ve 'BoÅŸama Koleksiyonu' hazÄ±rladÄ±.

KOLEKSÄ°YONUYLA KADINLARA MESAJ VERMEYÄ° AMAÃ‡LIYOR

FirmanÄ±n internet sitesinde de neden Laura Wasser ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± konusunda bir aÃ§Ä±klama da yer aldÄ±. Buna gÃ¶re "Wasser, kadÄ±nlarÄ±n kendilerini her koÅŸulda gÃ¼Ã§lÃ¼ ve Ã§ekici hissetmesini" saÄŸlÄ±yor.

Wasser'in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu koleksiyon da yuvasÄ± yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ kadÄ±nlara boÅŸanmanÄ±n hayatÄ± yavaÅŸlatmak iÃ§in bir neden olmadÄ±ÄŸÄ± hatta tam tersine kadÄ±nlarÄ±n her zamankinden daha iyi gÃ¶rÃ¼nmek iÃ§in Ã§aba harcamasÄ± gerektiÄŸi mesajÄ± veriliyor.

ÃœnlÃ¼ boÅŸanma avukatÄ± Laura Wasser'in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu koleksiyonda, her tÃ¼r dÄ±ÅŸ giyim unsuru yer alÄ±yor.

EN BÃœYÃœK SORUN Ä°LETÄ°ÅžÄ°MSÄ°ZLÄ°K

Laura Wasser, bir sÃ¼re Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda deneyimlerine dayanarak evliliklerin neden sona erdiÄŸini de anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Evliliklerin sona ermesi konusundaki deneyimiyle 'boÅŸanma kraliÃ§esi' lakabÄ±nÄ± kazanan Wasser, Susan Yara'nÄ±n "My Life Online" adlÄ± podcast'ine konuk oldu ve boÅŸanma konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ve evliliklerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n temel nedenlerini paylaÅŸtÄ±.

Wasser, Ã§iftlerin boÅŸanmasÄ±nÄ±n en yaygÄ±n nedeninin iletiÅŸim eksikliÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi. "Ä°letiÅŸim eksikliÄŸi en bÃ¼yÃ¼k sorun" sÃ¶zleriyle durumu Ã¶zetledi Wasser.

"Bence insanlar evleniyor ve 1920'ler ve 30'larda 'Ã¶lÃ¼m bizi ayÄ±rana kadar' denirdi, ama o zamanlar insanlar Ã§ok daha erken Ã¶lÃ¼yordu.

Ã–MÃœR BOYU TEK EÅžLÄ°LÄ°ÄžE Ä°NANMIYOR

Laura Wasser, bugÃ¼ne kadar sadece Ã§ok genÃ§ yaÅŸÄ±nda bir evlilik yaptÄ±. Bu evliliÄŸi 1993 yÄ±lÄ±nda bitti. Ondan sonra da bir daha elemedi



Fakat sevgilisinden iki tane erkek evladÄ± bulunuyor.

Laura Wasser ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± daha var: ÃœnlÃ¼ boÅŸanma avukatÄ±, Ã¶mÃ¼r boyu sÃ¼recek tek eÅŸliliÄŸe inanmÄ±yor. EvliliÄŸin devlet tarafÄ±ndan yÃ¶netilen bir kurul olmasÄ± fikrine de karÅŸÄ±.

Bu arada Laura Wasser'in hayatÄ±nda bir sevgilisi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

ÃœnlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "boÅŸanma kraliÃ§esi" Laura Wasser, evlenmediÄŸi eski sevgilisinden iki erkek evlat sahibi.

Wasser'Ä±n boÅŸanma davalarÄ±nda temsil ettiÄŸi Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda Kevin Costner, Jeremy Renner, Maria Shriver, Kim Kardashian, Johnny Depp de bulunuyor.