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Yusuf Kavaklı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Yusuf Kavaklı'nın biyografisi

#Yusuf Kavaklı#Yusuf Kavaklı Kimdir#Yusuf Kavaklı Yaş
Yusuf Kavaklı kimdir, nereli, kaç yaşında İşte Yusuf Kavaklının biyografisi

Yusuf Kavaklı katıldığı programla gündeme geldi. "Cuma sohbetleri” başlığı altında haftalık sohbet yazıları yazan Yusuf Kavaklı katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor. Yusuf Kavaklı 1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak tayin olmuştu. Peki, Yusuf Kavaklı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Yusuf Kavaklı'nın biyografisi

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Yusuf Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokulu Köyünde bitirdi. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden, 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

24 Ağustos 1966 tarihinde Eyüp Müftülüğüne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak memuriyete başladı.

17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa endüstri meslek lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak tayin edildi ve 1977 yılı Temmuz ayında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesine tayin edildi.

1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde Öğretmen ve Müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 tarihleri arasında vatani görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229.piyade alayında tamamladı.

Askerlik görevi bitince Diyanet İşleri Başkanlığında denetçi imtihanına girdi ve 1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak tayin oldu.

1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca Belçika‘ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderildi. 1982-1986 yılları arasında Belçika’da din dersi öğretmenliği yaptı. Belçika’da öğretmenlik yaparken 1984-1986 yılları arasında Tercüman Gazetesi’nin Avrupa baskısında “cuma sohbetleri” başlığı altında haftalık sohbet yazıları yazdı.

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