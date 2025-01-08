'Yürümez bu iş' diyorlardı... Yuvalarındaki aşk ateşi hiç sönmedi... Artık iki çocukları bile var

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Bu da boşuna değil elbette.

Çünkü taşıdığı ünlü soyadının yanı sıra deliler gibi eğlendiği, sabahın ilk ışıklarına kadar gece kulüplerinden çıkmadığı hayatıyla tanınıyordu Paris Hilton. Bir dönem Britney Spears, Nicole Richie gibi ünlü arkadaşlarıyla yarattığı skandallar da cabası.

Ama beklenen olmadı.

Hilton 2021 yılında gayet gösterişli bir şekilde Carter Reum ile evlendi. Gerçi o zaman da herkes bu işin kısa zamanda biteceğini söylüyordu. Ama Hilton herkesi yanılttı.

Her ne kadar kendisi doğurmasa bunu taşıyıcı anne yapsa da Hilton ve Reum, Phoenix adında bir erkek ve London adında bir kız bebek sahibi oldu.

Bu çocuklar Paris Hilton'ın ilk gençlik yıllarından beri hayaliydi. Sonunda hem sevip sevildiği bir eşi hem de iki tane güzel çocuğu oldu sosyetik güzelin.

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YENİ YILI TATİLDE KARŞILADILAR

Sonuç olarak evliliğinin kısa sürede biteceğini ileri sürenlere inat Carter Reum ile mutlu yuvasını ayakta tutuyor.

Paris Hilton ile Carter Reum, yanlarına çocukları Phoenix ve London'ı da alıp yeni yılı karşılamak üzere bir aile tatiline çıktılar.

Bunun için de Hawai'deki Maui'yi seçtiler. Mutlu aile orada hem 2025'i karşıladı hem de mutlu anılar biriktirdi.

Her ne kadar kendisi "Çocuklarımın benim gibi sosyal medya bağımlısı olmasını istemiyorum" demiş olsa da kendisi bir türlü uzak kalamadığı Instagram sayfasından bu aile saadetinin fotoğraflarını da paylaştı. Hilton'un takipçileri de hem yıldıza hem de iki çocuğuna beğeni ve yorum yağdırdı.

Paris Hilton'u uslandıran, mutluluktan ayaklarını kesen Carter Reum'a gelirsek... Belli ki Hilton'u aşka ve evliliğe gerçekten inandırdı.

AYNI YIL İÇİNDE İKİ BEBEK SAHİBİ OLDULAR

Paris Hilton ile Carter Reum, ilk bebekleri Phoenix'i geçen yılın ocak ayında kucaklarına aldı. Kızları London da yine geçen yılın kasım ayında dünyaya geldi.

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Hilton, birçok kişinin bunun bir hata olduğunu düşündüğünü ama başından beri bu durumun planlanmış olduğunu belirtti.

Bu durumu da kitabında şöyle anlattı Paris Hilton: "Hayalimiz bir erkek ve bir kız çocuğa sahip olmaktı. Farklı ama birbirine yakın zamanlarda doğacaklardı. Böylece ikiz gibi büyüyeceklerdi."

Görünüşe göre Paris Hilton ile Carter Reum, bu hayallerini gerçekleştirdiler. Sadece 10 ay arayla önce bir erkek, sonra da bir kız çocuğa sahip oldular.

ÖNCE ARKADAŞ SONRA KARI- KOCA OLDULAR

Mutluluklarını bu şekilde sürekli kılmaya çalışan Paris Hilton ile Carter Reum, 2019 yılında flört etmeye başladı. İki yıl sonra da evlendiler. Ama ondan önce aralarında bir arkadaşlık vardı. Yani birbirlerine aşık olmadan önce zaten tanışıyorlardı.

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Hilton ve onunla aynı yaşta olan Reum, ilk olarak 20'li yaşlarında tanışmıştı. Fakat sonra uzun süre görüşmediler ve bağlantıları koptu. Tekrar bir araya gelmeleri ise 2019 yılını buldu. Yani artık ikisi de 30'lu yaşlarının sonlarındayken.

Onları yıllar sonra tekrar buluşturan kişi ise Carter Reum'un kız kardeşi Halle Hammond oldu. Hammond, her ikisini de Şükran Günü yemeğine davet etti. Hilton ile Reum arasındaki ilk kıvılcımlar da işte orada çaktı.

'ARAMIZDAKİ KİMYA İNANILMAZDI'

Hilton o süreci People dergisine verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: " Onu 15 yıldır tanıyordum. Sonra Halle bizi yemeğe çağırdı. Orada aramızdaki kimyanın nasıl da olağanüstü olduğunu fark ettik." Yine Hilton'un anlattığına göre Reum ile ilk buluşmalarından sonra bir daha ayrılmamışlar.

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Çiftin ilişkisinin ilk olarak ortaya çıkması ise 2020 yılındaki Altın Küre ödül töreninden sonra oldu. Ödül dağıtımından sonra davetli oldukları partide birbirlerini öpücüklere boğarken görüldüler ve ilişkileri de artık kamuoyuna yansımış oldu.

SOSYAL MEDYADAN RESMİYETE DÖKTÜLER

Aynı yılın nisan ayında her ikisi de sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini artık resmiyete döktü. Üstelik o sırada duyurduklarına göre zaten bir yıldır çıkıyorlardı.

Paris Hilton o paylaşımına " En sevdiğim şey seninle birlikte anılar biriktirmek. Senin öpücüklerin sihirli. Senin olmayı ve senin de benim olduğunu bilmeyi seviyorum" diye yazdı.

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People dergisine konuşan bir kaynak sonunda Paris Hilton'un aşk hayatında aradığını bulduğunu söyledi. Hem Hilton'un hem de Reum'un mutluluktan ayaklarının yerden kesildiğini sözlerine ekledi.

REUM, DÖRDÜNCÜ NİŞANLISIYDI

Aslında bu aşk Paris'in takipçileri için biraz şaşırtıcı olmuştu. Gerçi Hilton nişanlandıklarını sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

Ama daha önce de üç kez nişanlanıp hepsinden ayrıldığı için yine benzerinin yaşanacağı düşünülüyordu. Fakat bu kez öyle olmadı. Çift, 2021 yılının kasım ayında evlendi.

Paris Hilton daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.

İKİSİ DE ARADIĞINI BULMUŞ DURUMDA: Belli ki Carter Reum ile aralarındaki kimya gerçekten uymuştu. Çiftin evliliği hala sürüyor. Üstelik artık bir bebekleri bile var. Hilton'un açıklamasına göre her an aralarına yeni bir bebek daha katılabilir.