“Yurtta çiğ köfte partisi” çok güldürecek...

Programa bu hafta yurtta çiğ köfte partisi skeci damgasını vuracak. Çekimler esnasında tüm ekibi kahkahaya boğan skeç izleyicileri de çok eğlendirecek.

“Çok Güzel Hareketler 2”, 01 Kasım Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de...