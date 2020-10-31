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Haber Giriş: 31.10.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

“Yurtta çiğ köfte partisi” çok güldürecek...

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“Yurtta çiğ köfte partisi” çok güldürecek...
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Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.

Programa bu hafta yurtta çiğ köfte partisi skeci damgasını vuracak. Çekimler esnasında tüm ekibi kahkahaya boğan skeç izleyicileri de çok eğlendirecek.

Çok Güzel Hareketler 2”, 01 Kasım Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de...

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