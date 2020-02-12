Yurdaer Okur'un canlandırdığı Moğol Komutanı Balgay kimdir?

Kuruluş Osman dizisine 10. bölümde dahil olan Moğol komutanı Balgay, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Kaan’ın torunu, Kulagu Han’ın kardeşidir.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya geldi. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı. 1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.

Yurdaer Okur, 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.