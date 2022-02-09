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Yunus Emre Suvivor All Star 'dan diskalifiye mi olacak? Acun IlÄ±calÄ±'dan sert uyarÄ±: SöylediÄŸin cümleler kabul edilebilir deÄŸil!

#Survivor All Star#Acun IlÄ±calÄ±#Yunus Emre
Yunus Emre Suvivor All Star dan diskalifiye mi olacak Acun IlÄ±calÄ±dan sert uyarÄ±: SÃ¶ylediÄŸin cÃ¼mleler kabul edilebilir deÄŸil

Survivor All Star'da nefesler tutuldu. ÃœnlÃ¼ler ve GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler bu kez Ã¶dÃ¼l oyunu iÃ§in parkura Ã§Ä±ktÄ±. YarÄ±ÅŸmaya Hikmet ve Yunus Emre arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma damga vurdu. Merakla beklenen yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n Yunus Emre'yi sert bir dille uyarmasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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ÃœnlÃ¼ler ve GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler'Ä°n kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele ettiÄŸi Survivor All Star'da Ã¶dÃ¼l heyecanÄ± vardÄ±. YarÄ±ÅŸmanÄ±n dÃ¼n akÅŸam ekrana gelen bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, takÄ±mlar baklava ve bÃ¶rek Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi olmak iÃ§in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. BaÅŸ dÃ¶ndÃ¼ren oyunun sonunda kazanan GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler oldu.

Yunus Emre Suvivor All Star dan diskalifiye mi olacak Acun IlÄ±calÄ±dan sert uyarÄ±: SÃ¶ylediÄŸin cÃ¼mleler kabul edilebilir deÄŸil

Daha Ã¶nce birÃ§ok kez kaybeden ÃœnlÃ¼ler, son oyunu da rakibe verince isyan ettiler.

Atakan 'Neden olmuyor anlamÄ±yorum' derken, Adem ise 'Demek bizim kaderimizde aÃ§lÄ±k var' yorumunu yaptÄ±.

HÄ°KMET VE YUNUS EMRE KARÅžI KARÅžIYA

Oyun sÄ±rasÄ±nda GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takmÄ±mÄ±nda siniler gerildi. SorularÄ±na yanÄ±t bulamayan Yunus Emre, Ogeday ile yartÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada araya giren Hikmet'in tartÄ±ÅŸmayÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rma Ã§abasÄ± Yunus Emre'nin tepkisini Ã§ekti.

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Yunus Emre Suvivor All Star dan diskalifiye mi olacak Acun IlÄ±calÄ±dan sert uyarÄ±: SÃ¶ylediÄŸin cÃ¼mleler kabul edilebilir deÄŸil

'Defalarca sesler yÃ¼kseldi ama kimse kimseyi itmedi. Beni iterek sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun.' diyen Yunus Emre'yi karÅŸÄ± takÄ±mdan Atakan ve Adem sakinleÅŸtirdi.

Yunus Emre Suvivor All Star dan diskalifiye mi olacak Acun IlÄ±calÄ±dan sert uyarÄ±: SÃ¶ylediÄŸin cÃ¼mleler kabul edilebilir deÄŸil

ANLAT BAKALIM ÃœNLÃœLER TAKIMININ

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda oynanan 'anlat bakalÄ±m' oyununu ÃœnlÃ¼ler kazandÄ±. TakÄ±m gÃ¼nler sonra kahve iÃ§meye hak kazandÄ±.

ACUN ILICALI'DAN UYARI

Zaman zaman bÃ¼yÃ¼k gerilimlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Eleme konseyi Ã¶ncesi takÄ±mla sohbet eden Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n Yunus Emre'yi sert bir dille uyarmasÄ± dikkat Ã§ekti.

Yunus Emre Suvivor All Star dan diskalifiye mi olacak Acun IlÄ±calÄ±dan sert uyarÄ±: SÃ¶ylediÄŸin cÃ¼mleler kabul edilebilir deÄŸil

IlÄ±calÄ±, konsey sÄ±rasÄ±nda Hikmet ile tartÄ±ÅŸan Yunus Emre'ye "SÃ¶ylediÄŸin cÃ¼mleler, kelimeler kabul edilebilir deÄŸil. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda fevri hareketlerin de kabul edilebilir deÄŸil. Ä°hraÃ§ ettiÄŸimiz yarÄ±ÅŸmacÄ± da Ã§ok biliyorsun Survivor'da" dedi.

Â FURKAN SAKATLANDI

GeÃ§tiÄŸimiz hafta oyun sÄ±rasÄ±nda dÃ¼ÅŸerek sakatlanmÄ±ÅŸ ve hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Yeni bÃ¶lÃ¼mde de parkura Ã§Ä±kan Furkan, gÃ¶zÃ¼nden yaralandÄ±.

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Yunus Emre Suvivor All Star dan diskalifiye mi olacak Acun IlÄ±calÄ±dan sert uyarÄ±: SÃ¶ylediÄŸin cÃ¼mleler kabul edilebilir deÄŸil

ADAYA KÄ°M VEDA EDECEK?

8 kiÅŸinin eleme adayÄ± olduÄŸu yarÄ±ÅŸmada adaya veda eden kiÅŸi, Furkan'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu ve Yunus Emre'nin akÄ±beti bu akÅŸam belli olacak.

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Yunus Emre Suvivor All Star dan diskalifiye mi olacak Acun IlÄ±calÄ±dan sert uyarÄ±: SÃ¶ylediÄŸin cÃ¼mleler kabul edilebilir deÄŸil

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