Yunus Emre Karabacak kimdir, nereli? Yunus Emre Karabacak Survivor 2021 kadrosunda

Yunus Emre Karabacak, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Erzurum doğumlu olan ve güreş sporu ile uğraşan başarılı sporcunun babası, Türk güreşinin önemli isimlerinden Reşit Karabacak’tır. İşte 20 senedir güreş yapan Survivor Yunus Emre ile ilgili detaylar

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak Erzurum doğumlu. 11 Şubat 1990’da dünyaya gelen Karabacak Bursa’da yaşıyor. 20 senedir güreş yapan başarılı sporcunun Türkiye’de dereceleri bulunuyor. Ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girmiş.

Liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun.

2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.

Survivor Yunus Emre’nin babası Reşit Karabacak Türk güreşinin önemli isimlerinden biri.