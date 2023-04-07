Yufka yürekli define avcısı

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Kahkaha yüklü yeni komedi filmi “Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası” için geri sayım başladı. Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz’ın Davut Bekri ile birlikte hem senaristliğini yaptığı, hem de başrolünde yer aldığı yapım, 14 Nisan Cuma günü seyirciyle buluşacak.

Filmde ‘Rıfkı’ rolüne hayat veren Cengiz Küçükayvaz, “Rıfkı yıllarca esnaflık yapmasına rağmen bir türlü belini doğrultamamış, saf ve iyi niyetli bir karakter.

Yufka yürekli ve defineyi başkalarıyla paylaşacak derecede namuslu bir adam. Çabuk inanan, kurnazlık nedir bilmeyen Rıfkı’nın başına gelenlerin en büyük nedeni; akrabası Raşit’in peşine takılıp birçok işte çuvallaması” diyor.

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GERİ DÖNÜLMEZ BİR MACERA

Ünlü oyuncu, “Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası”nın sinema salonlarına kahkaha getireceğini söyledi: “Bu filmde seyirciyi her şeyden önce geri dönülmez komik bir macera bekliyor. Hepsinin tek bir amacı var; içi altınla dolu define sandığına ulaşmak. Ve bu amaç için yapılan her şey, başlarına komik olayların açılmasına sebep oluyor.”