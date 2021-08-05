Yücel Kuran kimdir? İşte Yücel Kuran’ın hikayesi…

Yücel Kuran 1981 yılında dünyaya geldi. İlkokuldan sonra erken yaşta çalışmaya başladı. Yıllarca mücadele ettiği madde bağımlılığında yaşadıklarını ve savaşını “Beynimdeki Düşman” adlı kitabıyla anlattı.

18 yıl boyunca uyuşturucu madde kullanan Kuran, önce eşinden ayrıldı, kızını görememeye başladı. Uyuşturucu bağımlısı olan Kuran, çok başarılı olduğu işini de kaybetti. Anne ve babasının yanında yaşamaya başlayan Kuran daha sonra evi de terk ederek sokaklarda yaşamaya başladı. Metrobüs durağında bir gün uyurken BAYDER kartını elinde bulan Kuran'ın hayatı, derneğe gitmesiyle değişti. Tedavi olan Kuran, gençlere yol gösterici nitelikte "Beynimdeki Düşman" isimli kitabı yazdı. Hayata sıfırdan başlayan Kuran, şimdi aynı dernekte, kendisinin geçmişte yaşadıklarının benzerini yaşayan gençlere rehberlik yaparak ve kitap yazarak hayatını sürdürüyor.

İşini kaybettikten sonra anne ve babasının evinde yaşamaya başlayan Kuran, daha sonra ailesinin evinden de ayrılarak, yaklaşık iki sene boyunca sokaklarda kaldığını belirtti. Bir hastanenin bahçesinde araçlara park için yardımcı olduğunu böylelikle harçlık kazandığını belirten Kuran, sokakta yaşamanın çok zor olduğunu ifade etti. Daha sonra dışarı atıldığını, bundan sonra da metrobüs duraklarında yatmaya başladığını kaydetti.

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