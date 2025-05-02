Yücedağ ailesinin zor kararı! İnci Taneleri'nin 42. bölümünde neler oldu?

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İşte İnci Taneleri'nin yeni bölümünde öne çıkanlar;

AZEM OĞLU ÖZGÜR'DEN YARDIM İSTEDİ

Azem oğlu Özgür’den ilik nakli bekleyen üvey kardeşi Ferda’nın için yardım istedi.

Özgür ise babasının sözlerine tepki gösterdi.

Zahir, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Azem ve dostlarından intikam almak için yemin etti.

Azem, oğlu Ferda’nın evine misafir olarak gitti. Torunu Mısra ile eğlenceli zaman geçiren Azem büyük mutluluk yaşadı.

Özgür ablası Nehir’in yanına gidip, babasının söylediklerini anlattı. Abla, kardeş ne yapmaları konusunda kararsız kaldı. Sohbete katılan Doktor Elif, ilik nakli hakkında bilgi verdi.

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FERDA'NIN ÇARESİZLİĞİ

Azem, ‘Ali Fuat’ olarak Ferda’ya tedavi olması konusunda öneri de bulundu. Ferda da ‘Ben kabul etsem ne olacak ki hocam, bana İlik verecek kimse yok. Bu yüzden ben böyle bir şey yokmuş gibi tercih ediyorum. Bir sürü insan ilik bekliyor’ sözleriyle karşılık verdi.

Pavyona giden Azem, oğlu ve ailesiyle geçirdiği geceden bahsetti. Torununu anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Yapımcı Vedat ile konuşan senarist Demir, avans istedi. Yapımcı da bu isteğini kabul etti.

Polis Kürşat’a ilgi duyan Aleyna, ‘gizli tanığım’ sözleriyle Necmi’ye yalan söyledi.

Özgür’ün ekibinden ayrılan Doğan, Nusret’in yanına katılmaya karar verdi. Ekiple vedalaşan Doğan’ı Zahir ve adamları kaçırdı.

AZEM'İN BÜYÜK MUTLULUĞU

Piraye ile bir araya gelen Azem, ona da torunu olduğunu söyledi. Çok şaşıran Piraye hikayenin devamını merak etti. ‘Ben dedeymişim meğer, ben de çok şaşırdım. Daha önce hiç tatmadığım bir duygu çok garip. Dün gördüm, bugün özlüyorum’

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Tayfun, Yıldız ve Dilber’in güzellik merkezi açma hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Dükkanı, toparlayan Tayfun, bir de ‘De&Ye’ tabelası yaptırdı.

Senarist Demir, Azem’e yapımcıdan aldığı çeki takdim etti ve söz verdi; ‘Bu iş olacak hem de sizin istediğiniz gibi’

İLİK BULMA İHTİMALİMİZ VAR

Azem, Ferda’nın üvey anne ve babasının yanına gidip son gelişmeleri anlattı; ‘Ferda ile konuştum. Hala ilik bulabilme ihtimalimiz var. En azından test yaptırabileceğimiz birsi daha var. Benim bir oğlum var, orda da ilişkiler biraz değişik ama ikna etmeye çalışıyorum. Size söyleyemediğim şeyler var ama uğraşıyorum’

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NEHİR'İ ŞAŞIRTAN BİLGİ

Nehir, babasıyla görüşmek için otele gitti. Otelde Nehir’i gören Demir, şaşkınlık yaşadı. Nehir ile sohbet eden Demir, ‘Sizinle ilgili her şeyi biliyorum, ben senaryo yazıyorum. Babanızın romanını dizi yapmayı düşünüyorum’ dedi. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Nehir, ‘Her şeyi mi yazmış?’ karşılığını verdi.

Azem kızına romanından bahsetti; ‘Sana söyleme fırsatı bulamadığım bir sürü şeyden biri de bu işte’

Daha sonra kızına torunu Mısra ile fotoğrafını gösteren Azem, ‘O fotoğraftaki senin yeğenin. Adı Mısra… O gün sana söyleyecektim, Özgür’ün tepkisi falan…’ sözleriyle kızından yardım istedi.

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'HER ŞEYİ TEMİZLEYELİM Mİ?'

Nehir, kardeşi ile buluşup üvey kardeşleri Ferya’ya yardım etmesini istedi. ‘Bir kızı varmış, o kişinin… Bizim bir yeğenimiz varmış, çok tatlı bir kız ve daha çok küçük. Yorulduk artık üzülmekten, kin tutmaktan. Aslında ben verirdim ama benim kanım zehirli biliyorsun. Temizleyelim mi her şeyi, en baştan? Ben de rahat uyuyabileyim artık’

'BEN FERDA'NIN BABASIYIM'

Azem, Ferda’nın ailesini toplayıp onlara olan biteni anlattı; ‘Biz elbirliği yaparsak onun tedavisini sağlayabiliriz. Bundan önce de senin bazı gerçekleri bilmen gerek. Benim adım ‘Azem’ yani burada Mısra’nın iki tane dedesi var. Ben Ferda’nın babasıyım.’