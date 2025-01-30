Yücedağ Ailesi yıllar sonra bir arada! Azem gerçeği anlatıyor...

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Dizinin yeni bölümünde;

Azem, kendisine telefonla ulaşan Candan’dan peşini bırakmasını istedi; ‘Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok ne bu dünya da ne de ötekinde’

Talip, kardeşi Piraye’nin Dilber ve Yıldız ile iş yapacağını öğrenince çılgına döndü. Kardeşiyle tartışan Talip, amacının ne olduğunu sordu. Piraye de kararından vazgeçmeyeceğini söyledi.

AZEM POLİS İLE ANLAŞTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem, polis müdürü Kürşat’ın yanına gitti. Oğlu Cihan hakkında bilgi aldı. Cihan’a yaptığı teklifi bildiğinden de bahsetti ve Kürşat’ı uyardı. ‘Oğlum yapmasını istediğiniz şeyi yapmaz, yapamaz ama ben yapabilirim. Eğer ona hiçbir şey olmayacağını garanti ederseniz’ sözleriyle iş birliği yapacağı söyledi. Daha sonra Cihan ve ekibi serbest bırakıldı.

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Nergis, otele gidip Azem için sürpriz doğum günü partisi yapacaklarını Dilber ve arkadaşlarına söyledi.

MAFYA İLE EL SIKIŞTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Oğlunu korumaya çalışan Azem, polisin ardından Reyyaz ile de görüştü.

Reyyaz’a barış teklifiyle giden Azem, artık durması gerektiğini söyledi; ‘Eğer teklifi kabul edersen, kızın güvende olur. Sakın tehdit olarak algılama Elif’i severim’

Reyyaz ise, ‘Bana saldırı olmazsa ben de saldırmam’ karşılığını verdi. İkili el sıkışıp anlaştı.

Azem’in peşinde olan Candan, Piraye’ye ulaştı. Azem’i aradığını söyleyen Candan yardım istedi.

İNTİKAMDAN VAZGEÇİN

Oto yıkamaya giden Azem, Cihan ve ekibiyle konuştu; ‘Ben bugün çok önemli bir görüşme yaptım Reyyaz Bey’le… Ona barış teklif ettim. Basit bir anlaşma yaptık, siz intikamdan vazgeçeceksiniz o da sizden uzak duracak. Barış içinde yaşamanın tek yolu, hayatımızdan intikam kelimesini çıkarmaktır.’

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AZEM VE CANDAN KARŞI KARŞIYA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Piraye’den Azem’in kaldığı oteli öğrenen Candan, ona sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Azem ile Candan yıllar sonra karşı karşıya geldi.

Azem, ‘Sen benim bu hayatta görmek istediğim en son insansın. Neden çıkıyorsun karşıma’ diye sordu.

Candan ise ‘Seni bulmak zorundaydım’ karşılığını verdi.

Azem, ‘Hayatımı mahvettin, belki de ne hale düştüğümü görmek istedin. Katilin cinayet mahaline uğramak istemesi gibi. Bunca yıl sonra karşıma çıkmış olmanın başka bir açıklaması yok’ sözleriyle masadan kalktı.

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AZEM’E SÜRPRİZ DOĞIM GÜNÜ PARTİSİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem’i arayan Cihan, babasına pavyonda sorun çıktığını gelmesi gerektiğini söyledi.

Hemen mekana giden Azem, sürpriz doğum günü karşısında çok şaşırdı. Cihan babasına çocukluk fotoğrafını hediye etti.

Baba oğul arasında duygusal anlar yaşandı.

YÜCEDAĞ AİLESİ BİR ARADA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Şiir okumak için sahneye çıkan Azem, partiye katılan Nehir’i görünce çok şaşırdı.

Azem ve çocukları yıllar sonra bir araya geldi. Azem çocuklarına, ‘Konuşalım mı artık, buradan sonra üçümüz’ sözleriyle gerçekleri anlatacağını söyledi.

Yücedağ ailesi yıllar sonra bir ara geldi. Azem çocuklarına, annelerinin nasıl öldüğünü anlatmaya karar verdi; ‘Aslında uzunca bir süredir, tek amacım sizi bir araya getirmekti. Annenize söz vermiştim, bu sözü tutabildiğim için, memnunum. Hikayemi dinledikten sonra alacağınız her karara hiç itiraz etmeyeceğimi şimdiden söylemek isterim. Çünkü bu saatten sonra siz birbirinizi bırakmayın, anlaştık mı? Biliyorsunuz biz annenizle okulda tanıştık...'