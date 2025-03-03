×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Youtube 'Piyasa'sı çalkalandı!

Güncelleme Tarihi:

#Piyasa#Kanal D#Alp Navruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 15:41

Kanal D’nin yeni dizisi 'Piyasa' ses getirmeye devam ediyor. Konusu ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümü Youtube’da 5 milyon izlenmeye ulaştı, ikinci bölümü de trendlerde ikinci sıraya yükseldi. Sosyal medyada da çok konuşulan yapımın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYA ‘PİYASA’YI KONUŞTU

Hikayesiyle dikkat çeken ‘Piyasa’da Münevver'in sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. Dizide Alp Navruz'un canlandırdığı oyuncu Kenan karakterinin Münevver'le yollarının kesiştiği anlar izleyiciyi ekrana kilitledi.

Youtube Piyasası çalkalandı

SİYAH VE BEYAZIN GRİYE DÖNÜŞME HİKAYESİ

Siyah ve beyazın griye dönüşme hikayesini anlatan Piyasa, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturdu. İlk bölümde annesini kına gecesinde kaybeden Münevver'in ağladığı sahneler izleyici de ağlattı.

Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Piyasa#Kanal D#Alp Navruz

BAKMADAN GEÇME!