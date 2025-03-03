Youtube 'Piyasa'sı çalkalandı!

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SOSYAL MEDYA ‘PİYASA’YI KONUŞTU

Hikayesiyle dikkat çeken ‘Piyasa’da Münevver'in sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. Dizide Alp Navruz'un canlandırdığı oyuncu Kenan karakterinin Münevver'le yollarının kesiştiği anlar izleyiciyi ekrana kilitledi.

SİYAH VE BEYAZIN GRİYE DÖNÜŞME HİKAYESİ

Siyah ve beyazın griye dönüşme hikayesini anlatan Piyasa, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturdu. İlk bölümde annesini kına gecesinde kaybeden Münevver'in ağladığı sahneler izleyici de ağlattı.

Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de!