Your Honor dizisinin uyarlaması Hakim'in konusu ne?

Your Honor" dizisi, Türkiye'de 7 Aralık'tan bu yana yayınlanıyor. Showtime yapımı “Your Honor” dizisinin bölümleri, Amerika'da yayınlandıktan 1 gün sonra beIN CONNECT Türkiye'de ekranlara geliyor.

ABD’de 10 bölüm yayımlanan ve büyük ilgi gören “Your Honor” dizisi “Hakim” adıyla Türkiye’de uyarlanacak.

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“Kvodo” adlı İsrail dizisinden uyarlanan Your Honor, New Orleans’ta gelişen bir hukuk davasını ele alıyor. Dizinin başrolünde yer alan “Breaking Bad”in yıldızı Bryan Cranston, oğlu suça bulaşan bir hakimi canlandırıyor.

Yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan adam, oğlunun bir suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için kendisini zor bir duruma sokar. 10 bölümden oluşan dizinin Showrunner koltuğunda, senarist Peter Moffat yer alıyor.



“HAKİM” NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Poyraz Karayel ve İşler Güçler gibi birçok başarılı yapıma imzasını Hayri Aslan tarafından 2003’te kurulan Limon Film, yeni bir proje hazırlığında olduğunu duyurdu.

Proje için oyuncu seçiminin ardından yakın zamanda çekimlere başlanacağı tahmin ediliyor.