You dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? You oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

You dizisi gençler arasında en popüler hale gelen hemen hemen herkesin izlediği bir dizidir. Bu dizi dram, gerilim türünden diziler arasında bulunmaktadır.

You Dizisinin Konusu Nedir?

Caroline Kepnes'in 2014 yılında yayımlanan romanından uyarlanmış olan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg isimli son derece zeki bir kitapçının, kitap dükkanına gelen Guinevere Beck'e aşık olması ve onda bir takıntı haline gelişi anlatılmaktadır. Joe, ilk gördüğü anda Beck’e aşık olur ve Joe, sevdiği kız olan Beck’in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile her şeyi yapmaya çalışır.

Beck’in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile teknolojiyi kullanmak isteyen ve kullanmaya başlayan ve Beck’i her yerden takip etmeye başlayan Joe’nun takıntılı davranışları Beck’in en iyi arkadaşı olan Peach’ı şüphelendirmektedir fakat ona engel olamaz. Joe, çabalarının sonunda Beck’in erkek arkadaşı olmayı başarmaktadır. Ancak Joe takıntılı haline artarak devam edecektir.

You Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

You dizisi İngilizce dilinde, toplamda 2 sezon ve 20 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca you dizisi toplamda 41 ile 49 dakika arasında sürmektedir. Ortalama olarak 1 bölüm 45 dakika sürmektedir. You dizisi oldukça sürükleyicidir bu nedenle izleyenleri hayran bırakmaktadır ve bu dizi ilk olarak 9 Eylül 2018 yılında ABD'deki Lifetime kanalında seyirci ile buluşmuştur. Ayrıca uluslararası olarak 26 Aralık 2018 yılında Netflix'te yayımlanan you dizisinin izleyici kitlesi Netflix yayımı ile artmıştır. İkinci sezonu da 26 Aralık 2019 tarihinde çıkan you dizisinin üçüncü sezon çekimleri halen daha sürmektedir.

You Dizisi Oyuncuları (oyuncu kadrosu) Kimler?

Bu psikolojik ve gerilim türündeki you dizisinin başrol oyuncusu Penn Badgley‘ dir. Muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip olan bu dizinin diğer oyuncuları Elizabeth Lail, Luca Padovan, Zach Cherry ve Shay Mitchell ‘dir. Dizi baştan aşağı esrarengizlik vardır.

You Dizisi Yönetmeni Kimdir?

Dizi sektöründe özellikle psikolojik ve gerilim dizilerinde yerini belli eden you dizisinin yönetmenleri : Greg Berlanti ve Sera Gamble‘dir. Diziye yön veren yönetmenler oldukça başarılıdır.

You Dizisi Yapım Şirketi Kimdir?

Günümüzdeki en iyi dizilerden olan you dizisini yapım şirketi: Alloy Entertainment, Warner Horizon Television, A&E Studios olarak bilinmektedir.

You Dizisi Senaristi Kimdir?

You dizisinin muhteşem senaristi, Blake Neely ‘dir. Diziye kattıkları sayesinde dizi daha da ileri seviye de izlenilmeye gelmiştir.

You Dizisi IMDB Puanı Kaçtır?

Günümüzde genel olarak gençler tarafından son derece ilgi gören ve kaçırmadan izlenilen you dizisine ait olan IMDB puanı 8.3 ‘tür. You dizisinin hayranları dizinin yeni sezonunu ve yeni sezonda neler yaşanacak merak içinde beklemektedir.