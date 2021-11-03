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You dizisi konusu denir? You dizisi oyuncuları ve karakterleri

#YOU Dizisi#You Dizisi Oyuncuları#You Dizisi Konusu
You dizisi konusu denir You dizisi oyuncuları ve karakterleri

Dijital platformda yayınlanan dizilerin en çok merak edilenleri arasında yer alan You dizisi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Amerikan psikolojik gerilim türünde olan You dizisi New York'da geçiyor. Dizinin takipçileri You dizisi oyuncuları ve karakterlerine yoğun ilgi gösteriyor. Peki, You dizisi konusu denir? You dizisi oyuncuları ve karakterleri...

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Netflix'te yayınlanan You dizisi sıradışı konusuyla ve başarılı oyuncularıyla izleyenlerden tam not almayı başardı. 3. sezon yeni bölümleri yayınlanan You dizisi, tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adamın hayatını konu alıyor. Peki, You dizisi oyuncuları kimler? İşte You dizisi hakkında merak edilenler...

YOU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

You, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisidir. Caroline Kepnes'in 2014'te yayımlanan romanından uyarlanarak yapılan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg (Penn Badgley) isimli bir kitapçının, dükkanına gelen Guinevere Beck'e (Elizabeth Lail) aşık oluşu ve ona takıntılı hale gelişi anlatılıyor.

Dizi ilk olarak 9 Eylül 2018'de ABD'deki Lifetime kanalında, uluslararası olarak 26 Aralık 2018'de Netflix'te yayımlandı. İkinci sezonu 26 Aralık 2019 tarihinde çıkan dizinin üçüncü sezonu geçtiğimiz günlerde yine Netflix'te yayınlandı.

You dizisinde, tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adamın, takıntı haline getirdiği kişilerin yaşamlarına girmek için sınırları nasıl zorladığı anlatılıyor.

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YOU DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Penn Badgley: Joe Goldberg rolünde, bir kitap dükkanı yöneticisi.

Elizabeth Lail: Guinevere Beck rolünde üniversite mezunu bir yazar adayı.

Luca Padovan: Paco rolünde, Joe'nun genç komşusu.

Zach Cherry: Ethan rolünde, Joe'nun kitap dükkanındaki iş arkadaşı.

Shay Mitchell: Peach Salinger rolünde, Beck'in en yakın arkadaşı.

Victoria Pedretti: Love Quinn rolünde.

James Scully: Forty Quinn rolünde.

Jenna Ortega: Ellie rolünde.

Ambyr Childers: Candace Stone rolünde, Joe'nun eski sevgilisi.

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