Yönetmenler artık ciddiye alıyor

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“Kuru Otlar Üstüne” filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazanan Dizdar, “Ödül sonrası Merve değişti diye düşünenlere ne diyorsun?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kesin düşünüyorlardır. Çok uzun süredir oyunculuk yapıyorum. Ve bildiğim şeyler var. Ama eğer mertebeleriniz yoksa sizi ciddiye almıyorlar. Mesela ‘Hocam bence böyle olmalı’ dediğim şeye güvenmiyorlar. Evet, siz çok şey biliyorsunuz ama oyuncu da çok şey biliyor. Ödülden sonra ‘Tabii siz söyleyin’ demeye başladılar.” Oyuncu, “Ödül sonrası kaşen çok arttı mı?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Çok artmadı ama arttı. Bu Cannes’la ilgili değil. Afife Ödülü alınca ufak ufak başlamıştı. Altın Portakal, SİYAD ve Altın Kelebek de aldım. Dizi, sinema ve tiyatrodaki bütün ödülleri kazandım. Hak etmeyeyim mi?”

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Fransa’dan şövalyelik unvanı

Merve Dizdar, Cannes başarısının ardından, Fransa’nın sanat ve edebiyat alanındaki prestijli şövalyelik nişanı Ordre des Arts et des Lettres’e layık görüldüğünü açıkladı: “2025’e girerken yine inanılmaz bir haberim var. Edebiyat ve sanat nişanı alıyorum 28 Ocak’ta Fransa’dan. 38 yaşımda şövalye ilan ediliyorum. Çok önemli bir şey. Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan da almış daha önce.”