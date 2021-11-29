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Yönetmen Mesude Erarslan: ‘Yaprak Dökümü’ çok özeldi

#Mesude Erarslan#Yaprak Dökümü#Ece Yörenç
Yönetmen Mesude Erarslan: ‘Yaprak Dökümü’ çok özeldi

Yönetmen Mesude Erarslan, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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Yaprak Dökümü” dizisinin kendisi için çok özel projelerden biri olduğunu söyleyen Erarslan, “Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu 80 sayfalık bir kitaptan beş sene yazdılar. Gerçekten çok güzel yazdılar ve hiçbir zaman da düşmedi heyecanı” dedi. Bir projeyi kabul etmesinde kendisini heyecanlandıran en büyük etkenin senaryo olduğunu söyleyen Erarslan sözlerine şöyle devam etti: “Bazen senaryoyu okurken her şey gözümün önünde canlanabiliyor.

O zaman o benim için doğru proje diye düşünüyorum. Ben ‘Yaprak Dökümü’nün ilk bölümünü çekmiştim zaten kafamda.”

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#Mesude Erarslan#Yaprak Dökümü#Ece Yörenç

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