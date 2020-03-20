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Haber Giriş: 20.03.2020 - 07:57,Son Güncelleme:/

Yönetmem Halil Özer'den 'Güvercin' davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Yönetmem Halil Özer'den 'Güvercin' davası
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YÖNETMEN ve senarist Halil Özer, Pastel Film ile Star TV’ye tazminat davası açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Özer, Star TV’de yayınlanan “Güvercin” adlı dizinin ilk 4 bölümünün senaryosunu yazdığını, ancak haksızlığa uğradığını iddia etti. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Halil Özer’in senaryosu ilk 4 bölümde, hikayesi ise yayınlanan tüm bölümlerde izinsiz olarak kullanılmıştır. Davalılar bununla da kalmayıp Halil Özer’in manevi haklarını ihlal ederek dizinin jeneriğinde Özer’in ismine doğru bir şekilde yer vermemişlerdir. Davalılar dizinin ilerleyen bölümlerinde Halil Özer’in ismine hikaye sahibi olarak yer vermekten vazgeçmiştir. Halil Özer’in mali ve manevi haklarının ihlali için şimdilik 5 bin lira maddi ve 5 bin lira da manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz.”

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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