Yonca Lodi: En büyük hayalim Oscar'da sahne almak!

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Şarkıcı, en büyük hayalinin Oscar Ödül Töreni’nde şarkı söylemek olduğunu itiraf etti:

“Dalga geçmezseniz eğer bu benim hayalim. Bu hayal kimseyi de ilgilendirmez. Oscar Ödül Töreni’nde şarkı söylemek istiyorum. Çocukluğumdan beri sinemaya çok ilgim vardır. Kaçırdığım hiçbir Oscar töreni yoktur. Kamera arkasını da bilirim. Çok meraklıyımdır sinemaya. Brad Pitt de oradayken bir şarkı söylemeyeyim mi? Yakışmaz mı?”

BENİM MANEVİ ANNEM

Murat Aygen, şarkıcıya ‘Manevi annem’ diye hitap ederken Yonca Lodi de ‘Manevi oğlum’ karşılığını verdi. Lodi, aynı üniversiteden mezun olduğu oyuncunun neden kendisine böyle dediğini şöyle açıkladı:

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“Biz birlikte aynı sene, aynı şan sınıfına düştük. Birbirimizi çok sevdik. Herkesin sanatının, yeteneğinin ön planda olduğu bir okulda okuduğunuz zaman egolar da aynı oranda olabiliyor. Öyle herkesle aynı paralelde arkadaşlık kurmak çok mümkün olmuyor. Biz o açıdan birbirimizle çok uyum sağladık. Murat’ın birtakım çapkınlıkları vardı. Bizim yakın arkadaş olduğumuzu çözen dişil gruplar bana dertlerini anlattı. Bunun üzerine Murat da bana her derdini anlatmaya başladı. O yüzden beni gördüğü her yerde anne demeye başladı.”

Murat Aygen, Yonca Lodi’nin kendisinden 3 yaş küçük olduğunu da söyledi.

OKURKEN ÇALIŞTIM

Yonca Lodi, müzikten kazandığı ilk parayı annesine verdiğini açıkladı. Lodi, ailesinden habersiz bir mekânda sahne almaya başladığını söyledi: “Okurken çalışmaya başladım. Evdekilerden gizliydi. Çünkü ne olacağını bir görmem lazımdı. İlk akşam şahaneydi, ikinci akşam da süper. Profesyonel olarak müzikten ilk kazandığım paraydı ve onu da anneme verdim.”