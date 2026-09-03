Yoldaşım iyi ki doğdu

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Oğlu ve eşinin ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla pozlar veren Çelik, “İyi ki doğmuşsun be sevgilim! Benim karım, yoldaşım, en iyi arkadaşım, çocuklarımın anası seni çok seviyorum iyi ki varsın” ifadelerini kullandı.