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Yoldaşım iyi ki doğdu

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#Burak Çelik#Haysiyet Dizisi#Ece Bayrak
Yoldaşım iyi ki doğdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 09:30

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan “Haysiyet” dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Çelik, eşi Ece Bayrak’ın doğum gününü kutladı.

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Oğlu ve eşinin ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla pozlar veren Çelik, “İyi ki doğmuşsun be sevgilim! Benim karım, yoldaşım, en iyi arkadaşım, çocuklarımın anası seni çok seviyorum iyi ki varsın” ifadelerini kullandı.

Yoldaşım iyi ki doğdu

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#Burak Çelik#Haysiyet Dizisi#Ece Bayrak

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