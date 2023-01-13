Yolculuk İzlanda’da başlıyor

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Yapım, kadın yönetmenlerin filmlerinin yer aldığı RVK Uluslararası Film Festivali’nde özel seçki olarak uluslararası seyirci ve yabancı basınla buluşacak.

Türkiye Amerika ortak yapımı filmde Cüneyt Mete, Aylin Akpınar ve İskender Altın rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Deniz Eyüpoğlu’nun yaptığı “Jülyet’in Yolculuğu”nun müzikleri ise Saki Çimen imzası taşıyor.

Filmin çekimleri geçen yıl İstiklal Caddesi ve Galata Köprüsü gibi İstanbul’un kalabalık mekânlarında yapıldı. Filmin başkarakteri olan Jülyet bebek ise Uzak Doğulu bir sanatçı tarafından tasarlanarak el yapımı olarak üretildi.