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Haber Giriş: 21.05.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Yolcu filmi konusu nedir? Yolcu oyuncuları kimdir?

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Yolcu filmi konusu nedir? Yolcu oyuncuları kimdir?
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Yolcu filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yolcu filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Sevilen filmler yeniden izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. İşte Yolcu filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili merak edilenler…

Yolcu filmi konusu ve oyuncuları filmin yeniden ekrana gelmesi ile beraber araştırılıyor. Yönetmenliğini Jaume  Collet-Sera’nın yaptığı 2018 yılında vizyona giren yapım bu akşam izleyici ile buluşacak. Orijinal adı, “The Commuter” olan filmin oyuncuları arasında Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern gibi isimler bulunuyor.

YOLCU FİLMİ KONUSU

Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.

Yolcu filmi konusu nedir Yolcu oyuncuları kimdir

YOLCU FİLMİ OYUNCULARI

Yolcu filminin oyuncuları arasında Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Bank bulunuyor.

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