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Yol Arkadaşım oyuncuları kimdir? İşte Yol Arkadaşım filmi oyuncu kadrosu ve konusu

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Yol Arkadaşım oyuncuları kimdir İşte Yol Arkadaşım filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 10:39

Yol Arkadaşım filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur ve Şeref’in başından geçenlerinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor. İşte Yol Arkadaşım filmi oyuncuları ve konusu…

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Yol Arkadaşım filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. Yol Arkadaşım oyuncuları kimdir, konusu nedir? soruları araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesinin ardından izleyiciler filmlere daha çok ilgi göstermeye başladılar. İşte oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay, Aslı Bekiroğlu gibi isimler bulunduğu Yol Arkadaşım filminin konusu…

YOL ARKADAŞIM KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

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Yol Arkadaşım oyuncuları kimdir İşte Yol Arkadaşım filmi oyuncu kadrosu ve konusu

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay, Aslı Bekiroğlu gibi isimler bulunuyor.

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