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Yol Arkadaşım ne zaman çekildi? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Yol Arkadaşım ne zaman çekildi Yol Arkadaşım oyuncuları kimler, konusu nedir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 17:31

Yol Arkadaşım filmi bu akşam yeniden ekranlara geliyor. Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı komedi filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak yapım işten kovulan ilaç mümessili Onur’un yaşadığı olayları anlatıyor. Peki Yol Arkadaşım ne zaman çekildi? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Yol Arkadaşım filmi 2 Eylül Pazartesi günü yeniden izleyici karşısına çıkıyor. 2017 yılında vizyona giren filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı. Filmin oyuncuları arasında Oğuzhan Koç,İbrahim Büyükak ve Emre Kınay yer alıyor.

YOL ARKADAŞIM KONUSU

İşinde zor günler geçiren, hayatında sıkıntılı bir dönemden geçen ilaç mümessili Onur (Oğuzhan Koç), Kurban Bayramı yaklaşırken başarması güç görevlerle karşı karşıya kalmıştır. Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için bir an önce orada olması, öte yandan kısa süre önce kaybettiği işini de geri kazanması gerekmektedir. Bir telefon uygulaması aracılığıyla Ayvalık yolculuğunda yanına yol arkadaşı olarak aldığı Şeref'in (İbrahim Büyükak) varlığı ise bu işleri başarabilmesi için en büyük engel olacaktır. Şeref'in yol boyu başına açtığı belalar, öte yandan yolculuk sırasında tanıştıkları Bahar (Aslı Bekiroğlu), Onur için bu yolculuğu unutulmaz kılacaktır.

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YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Oğuzhan Koç
İbrahim Büyükak
Emre Kınay
Aslı Bekiroğlu
Eda Ece Aysun
Bahar Şahin
Muharrem Bayrak
Toygan Avanoğlu
Rahşan Fırtına
Yakup Yavru

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