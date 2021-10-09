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Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım 2 filminin konusu

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Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi İşte Yol Arkadaşım 2 filminin konusu

Bu akşam Star TV ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşacak olan komedi filmi Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Başrollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncularının yanında nerede çekildiği bilgisi haberimizde...

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Beyazperdede çok sevilen filmlerden biri olan Yol Arkadaşım bu akşam ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Konusuyla hem eğlendirip hem duygulandıran Yol Arkadaşım filminin bir de sürpriz konuğu yer alıyor. Dilberay'ın da müthiş oyunculuğuyla, işte Yol Arkadaşım filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

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Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları arasında İbrahim Büyükak (Şeref), Oğuzhan Koç (Onur), Ezgi Eyüboğlu (Çilek), Dilber Ay (Muzaffer Usta) gibi ünlü oyuncularının yanı sıra Olgun Toker (Selim), Kadir Polatçı (Nevzat), Bahar Şahin (Cemre), Aycan Koptur (Ayşen), Kıvanç Baran Arslan (Veli), Tamer Levent (Şükran), Ülkü Duru (Gülümser) gibi izleyici tarafından sevilen isimler de yer alıyor.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ilk olarak İstanbul'da başladı. Şehrin farklı noktalarına yayılan sahneler çekildikten sonra İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde çekimlere devam edildi. Filmin büyük bir bölümü bu yol üzerinde çekilse de Balıkesir'in Ayvalık bölgesinde çekilen birçok sahne de mevcut.

 

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