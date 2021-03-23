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Televizyon
Haber Giriş: 23.03.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncu kadrosu

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Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncu kadrosu

Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor. İşte Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu

Yol Arkadaşım 2 izleyicileri film ile ilgili bilgiler araştırıyorlar. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu film 2018 yapımı. Yol Arkadaşım 2 oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu, Dilber Ay gibi simler bulunuyor.

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncu kadrosu;

İbrahim Büyükak (Şeref)

Oğuzhan Koç (Onur)

Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

Olgun Toker (Selim)

Kadir Polatçı (Nevzat)

Bahar Şahin (Cemre)

Aycan Koptur (Ayşen)

Kıvanç Baran Arslan (Veli)

Tamer Levent (Şükran)

Ülkü Duru (Gülümser)

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