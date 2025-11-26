Çok yoksuldu, kötü yola düşmekten zor kurtuldu… Yıllar önce yaptığı tek bir şarkı kurtuluşu oldu… Artık parmağını oynatmadan milyonlar kazanıyor

Haberin Devamı

Bazen tek bir filmle ya da şarkıyla gelen bu kazanç o kadar büyük oluyor ki ekonomi gazete ve dergilerine haber konusu oluyor…

İşte güçlü sesiyle uzun yıllardır müzik sahnelerinin tartışmasız yıldızı olan Mariah Carey de bu isimlerden biri.

Yıldız şarkıcının ünlü Noel şarkısı “All I Want for Christmas is You” ile bir yılda kazandığı para ortaya çıktı ve bu rakam öyle büyük ki Mariah Carey bir anda gündeme oturdu.

Şarkı ilk olarak 1994’te piyasa sürüldü ve son 30 yıldır yeni yıl kapıdan göründüğü anda her yerde tekrar tekrar çalınmaya devam etti. Birçok film ve reklamın da akılda kalan müziği haline geldi.

Ekonomi dergilerine kapak olan bu ünlü şarkı 56 yaşındaki pop divasının tahmini 540 milyon dolarlık bir servet edinmesine en çok katkı sağlayan şey oldu.

The Economist'e göre, bu akılda kalıcı şarkı Mariah'ya her yıl 3,5 ila 4,5 milyon dolar arasında bir kazanç getiriyor.

Bu arada, Spotify'da 2,24 milyar kez dinlenen şarkı, Forbes'un 2022'de bildirdiğine göre, ilk yayınlandığında Mariah'ya dudak uçuklatan, 92 milyon dolarlık bir telif geliri sağlamıştı.

Yani Mariah Carey büyük servetini en çok bu şarkıya borçlu ve 31 yıllık şarkı hâlâ ona her sene hiç parmağını bile oynatmadan milyon dolarlar kazandırmaya devam ediyor.

Mariah Carey, bu yıllık Noel gelirini uzun süredir sürdürdüğü lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullandı. 2016'nın başlarında Mariah ve o zamanki nişanlısı Avustralyalı milyarder James Packer, Los Angeles, Calabasas'taki seçkin ve güvenlikli site The Oaks'ta altı yatak odalı bir malikaneye taşındı.

Kourtney Kardashian'ın evinden iki ev uzakta olduğu söylenen mülk şu anda aylık 350.000 dolara kiralanmış durumda. Evde dokuz banyo, bir havuz ve bir basketbol sahası bulunuyor.

1999'da Mariah'nın New York'un seçkin Tribeca semtinde birini 8,5 milyon dolara bir çatı katı dairesi ve aynı lüks blokta 5,4 milyon dolara bir başka daire daha satın aldığı biliniyor.

Ünlü şarkıcı ikinci eşi Nick Cannon ile evlendikten sonra Los Angeles'ta Fleur de Lys adını verdikleri 12 yatak odalı bir malikaneye 136,7 harcamıştı.

Malikaneyi 2014 yılında 136,7 milyon dolara (88,3 milyon ABD doları) sattılar.

Mariah Carey’nin Atlanta’da bir malikanesi ve Bahamalar’da da lüks bir evi daha var.

Tek bir şarkıyla her yıl cebine milyon dolarlar koyan yıldız şarkıcı bugünlere kolayca gelmedi…

Çok zor bir çocukluk geçirdiğini her zaman anlatan Mariah Carey’nin ailesi yoksuldu ve zorluklar içinde büyümüştü.

Albümleri milyonlar satan, müzik sahnesinde sayısız başarılar ve ödüller kazanan ve aynı ölçüde de servet elde eden yıldız şarkıcı zaman zaman büyük bir yoksulluk içinde geçen zor çocukluğundan bahsediyor, ailesiyle arasının tatsız olduğunu da saklamıyordu.

Kendini bir opera sarkıcısı ve ses eğitmeni olan annesi Patricia’dan miras aldığı güçlü sesini eğitmeye veren ve çok çabalayarak içinden çıktığı yoksulluğu yenip büyük bir yıldıza dönüşen Mariah Carey şiddet eğilimli ve zorba olarak tanımladığı Morgan ve Alison’ı hayatında hiç istemedi.

Mariah Carey hayatını anlattığı 2020 tarihli “The Meaning Of Mariah Carey” (Mariah Carey Olmanın Anlamı) kitabında annesinin ondan faydalandığını, büyük bir yoksulluktan çıkıp müzik dünyasının en çok kazanan şarkıcılarından biri olduktan sonra ailesinin kendisini ayaklı bir ATM olarak görmeye başladığını yazmıştı.

İki kardeşini zorba ve tacizci olarak anlatan ünlü şarkıcı bunula da kalmayıp ablası Alison hakkında inanılmaz iddialarda bulundu: Mariah Carey, Alison’ın kendisine daha 12 yaşında bir çocukken ağır ilaçlar verdiğini, onu uyuşturucu kullanmaya zorladığını ve kendisi gibi bir hayat kadını olması için uğraştığını açıkladı.