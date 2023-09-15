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Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen gecede "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.



Nur içinde yat benim biriciğim...

Ödül sonrası konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Aysun Aslan Uğur, altına bu notu düştü:



Bugün Özkan'ımla evlilik yıldönümümüz.Benim yaşam boyu ödülüm, canım... Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da... Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni.Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım.Nur içinde yat benim biriciğim...