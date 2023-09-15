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Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da...

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#Özkan Uğur#Aysun Aslan Uğur#Sanatçı
Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 17:37

8 Temmuz'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

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Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen gecede "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Nur içinde yat benim biriciğim...

Ödül sonrası konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Aysun Aslan Uğur, altına bu notu düştü:

Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da...

Bugün Özkan'ımla evlilik yıldönümümüz.
Benim yaşam boyu ödülüm, canım... Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da... Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni.
Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım.
Nur içinde yat benim biriciğim...

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#Özkan Uğur#Aysun Aslan Uğur#Sanatçı

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