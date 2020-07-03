Yok Artık oyuncuları kimler, film nerede çekildi?

Bir taksicinin başına gelen ilginç olayları anlatan Yok Artık filminin başrollerini; Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Demet Evgar canlandırıyor.

Yok Artık nerede çekildi?



Yok Artık filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Çekimler için İstanbul'un Balat ve Kavacık semtleri tercih edildi.



Yok Artık filminin konusu



Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.