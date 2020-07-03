Yok Artık oyuncuları kimler, film nerede çekildi?
Yok Artık filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. İlk kez 25 Eylül 2015 tarihinde vizyona giren Yok Artık televizyon kanallarının yayın akışında yer alıyor. Filmin tanıtımları ardından Yok Artık filminin oyuncuları ve konusuna dair detaylar merak ediliyor. Peki, Yok Artık filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?
Bir taksicinin başına gelen ilginç olayları anlatan Yok Artık filminin başrollerini; Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Demet Evgar canlandırıyor.
Yok Artık nerede çekildi?
Yok Artık filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Çekimler için İstanbul'un Balat ve Kavacık semtleri tercih edildi.
Yok Artık filminin konusu
Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.
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