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Yılmaz Vural: Meğer aile çok önemliymiş

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#Yılmaz Vural#Ahmet Mümtaz Taylan#Teknik Direktör
Yılmaz Vural: Meğer aile çok önemliymiş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 08:55

TEKNİK direktör Yılmaz Vural, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” adlı programa konuk oldu.

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Koronavirüs pandemisi döneminde 12 gün yoğun bakımda kalan ve entübe edilen, ardından gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Yılmaz Vural, “Senin için aile nedir?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“12 gün entübe oldum koronada. Orada ailenin ne anlama geldiğini anladım. Benim o halimi paylaşan, benim çektiğim acıyı çeken, çözümü için elinden geleni yapmaya çalışan birisi vardı yanımda. Çok önemliymiş meğer dedim; eşim. Yakın çevrem, arkadaşlarım da.”

Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Madde tabii ki günümüz dünyasında önemli ama insan biriktirmek daha önemli. Paranın çözemeyeceği şeyi onlar çözüyorlar. Sana değer verecek insanları, karşılıksız sevgiyi bulabilmek. Hepimiz aile kavramı içinde zaman zaman sıkılıyoruz, özgürlüğümüzü verdiğimiz insanlar buna değmeli.”

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#Yılmaz Vural#Ahmet Mümtaz Taylan#Teknik Direktör

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