Yılmaz Morgül kimdir, aslen nereli, şarkıları neler? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül oldu!

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Fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta bu hafta da sunucusu ve yarışmacılarıyla çok konuşuluyor. Haftanın ilk günü ve hafta boyuncu Gelinim Mutfakta sunuculuğunu üstlenen Yılmaz Morgül izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Yılmaz Morgül kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül ile ilgili detaylar...

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Asıl adı İbrahim Yılmaz Morgül olan ünlü sanatçı 14 Ocak 1964 yılında Beykoz'da doğmuştur. Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı özel izin verildi.

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Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül’ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.[4]

2016 yılında yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer almıştır. Yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

YILMAZ MORGÜL ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Elveda İstanbul (1995)

Aşık Olmak İstiyorum & Unutama Beni (1996)

Yılmaz Morgül II (1996)

Masum Yalanlar (1997)

Olduğum Gibiyim (2000)

Türk Sanat Müziği Klasikleri (2001)

Can Parçam (2003)

Cennet (2005)

Türk Sanat Müziği Klasikleri (2008) 2CD

Yılmaz Morgül (2010)

Yılmaz Morgül & Ayfer Er - Aşk Benden Sorulur (2013) Single[7]

Yalnızlık Makamı (2015) EP

Yılmaz Morgül 2016 (2016) EP

Yılmaz Morgül Pop (2017) EP

Sensizlik Haram Bana (2019) Single

Aşık Olmak İstiyorum (2021)

Kal Benim Için (feat. Erkan Çelik) [Canlı Performans] (2021) Single

Gülü Soldurmam (2021) Single