Yılmaz Morgül isyan etti: Yüksek fiyatlar istiyorlar

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Morgül, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Morgül, sanatçıların sahne ücretlerinden dert yandı:

“Bir zamanlar gazinoların kapanma sebebi sanatçıların istediği astronomik rakamlardı. Şimdi de hem eğlence yerlerinde hem de açık havada konser verenlere seslenmek istiyorum. Öyle fiyatlar istiyorlar ki anlatamam. Bu durum müşterilere yansıyor. Ben onlara ‘gerçek sanatçı’ demek istemiyorum. Benim çıktığım yerlerde her şey dahil fiyatlar çok uygun. Sizin yüzünüzden müzik sektörü ölüyor.” Sanatçı, Bülent Ersoy’a da çok sert göndermelerde bulundu: “Garsona ‘Nerelisin’ diye soruyor. Sonra ona ‘Çirkinsin’ diyor. Doğu Anadolu’daki erkekler çirkin mi? Bu ırkçılıktır.”