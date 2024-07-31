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Yılmaz Morgül isyan etti: Yüksek fiyatlar istiyorlar

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#Yılmaz Morgül#Bodrum#Sahne
Yılmaz Morgül isyan etti: Yüksek fiyatlar istiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:35

YILMAZ Morgül önceki akşam Bodrum Gölköy’de Dürdane 1901 adlı mekânda sahne aldı.

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Morgül, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Morgül, sanatçıların sahne ücretlerinden dert yandı:

“Bir zamanlar gazinoların kapanma sebebi sanatçıların istediği astronomik rakamlardı. Şimdi de hem eğlence yerlerinde hem de açık havada konser verenlere seslenmek istiyorum. Öyle fiyatlar istiyorlar ki anlatamam. Bu durum müşterilere yansıyor. Ben onlara ‘gerçek sanatçı’ demek istemiyorum. Benim çıktığım yerlerde her şey dahil fiyatlar çok uygun. Sizin yüzünüzden müzik sektörü ölüyor.” Sanatçı, Bülent Ersoy’a da çok sert göndermelerde bulundu: “Garsona ‘Nerelisin’ diye soruyor. Sonra ona ‘Çirkinsin’ diyor. Doğu Anadolu’daki erkekler çirkin mi? Bu ırkçılıktır.” 

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#Yılmaz Morgül#Bodrum#Sahne

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