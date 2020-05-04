Yılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi
Yılmaz Erdoğan, koronavirüs günlerini anlatan bir dizi senaryosu kaleme aldı.
Ünlü oyuncu, “Babam ile Sosyal Mesafe” adını verdiği dizinin pilot bölümünün çekimleri için hazırlıklara başladıklarını Instagram hesabında duyurdu.
Dizi, eşiyle tartışıp oğlunun evine giden bir adamın öyküsü üzerine kurulu.
Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince oğluyla aynı evin içinde baş başa kalan babayı Yılmaz Erdoğan canlandıracak. Oğlunu oynayacak isim ise
henüz belli değil.
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