MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi
GeriTelevizyon Yılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 04.05.2020 - 07:52,Son Güncelleme:

Yılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılmaz Erdoğan'dan karantina dizisi
Abone Olgoogle-news

Yılmaz Erdoğan, koronavirüs günlerini anlatan bir dizi senaryosu kaleme aldı.

Ünlü oyuncu, “Babam ile Sosyal Mesafe” adını verdiği dizinin pilot bölümünün çekimleri için hazırlıklara başladıklarını Instagram hesabında duyurdu.

Dizi, eşiyle tartışıp oğlunun evine giden bir adamın öyküsü üzerine kurulu.

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince oğluyla aynı evin içinde baş başa kalan babayı Yılmaz Erdoğan canlandıracak. Oğlunu oynayacak isim ise
henüz belli değil.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle