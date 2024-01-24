“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” başlıyor…

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“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan’ın, kendi yazdığı senaryo ile ekranlara farklı bir dönüş yapacağı dizi “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” ilk bölümü ile 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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