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“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” başlıyor…

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Hazar Ergüçlü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 11:31

“Bu öykü insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine… İnci ne kadar değerli, iplik o kadar ince…”

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“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak. 

Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek. 

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” başlıyor…

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan’ın, kendi yazdığı senaryo ile ekranlara farklı bir dönüş yapacağı dizi “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” ilk bölümü ile 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” başlıyor…

 “HAYAL KURUYORSUN, NİYE TASARRUF YAPASIN Kİ... “

Gündemden düşmeyen İnci Taneleri’nin birinci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyici ile buluştu. Şarkıları, dans sahneleri ve çarpıcı diyalogları ile merak uyandıran İnci Taneleri’nin son tanıtımı yoğun ilgi gördü. “Çocukları bulunca çok güzel bir yerde, çok güzel bir ev tutacağım. Hayal kuruyorsun, niye tasarruf yapasın ki...” sözleri ile başlayan tanıtım, Azem Yücedağ ve çocuklarının hayatına dair soru işaretleri heyecanı iyice attırdı.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” başlıyor…


DÖNENCE’DEN İNCİ TANELERİ’NDE SÜRPRİZ TRANSFER...

Kanal D’nin, 2023 yazında ekrana getirdiği, D Media imzalı Dönence’de canlandırdığı ‘Gülce’ karakteri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, İnci Taneleri’nin kadrosuna katıldı. Genç oyuncunun Piraye’nin kızı ‘Ayça’ karakterine hayat vereceği öğrenildi.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” başlıyor…


“SANA Bİ SARILAYIM MI, MÜSAİTSEN…”

İnci Taneleri’nin yayınlanan tanıtımına Azem ve Dilber arasında yaşanan duygusal anlar damga vurdu. Dilber’in “Sana bir sarılayım mı, müsaitsen…“sorusu güldürürken Azem’in “Benim de epey oldu bir insana sarılmayalı...” diye cevap vermesi duygusal anlar yaşattı.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” başlıyor…


HAZAR ERGÜÇLÜ’YE EŞLİK EDEN DANSÇI MERAK UYANDIRDI

İnci Taneleri’nin yayınlanan son tanıtımında Dilber, bu kez ikinci bir dansçı ile kamera karşısına geçti. Hazar Ergüçlü’ye eşlik eden dansçının kim olduğu ise merak uyandırdı.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” başlıyor…

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Hazar Ergüçlü

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