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Yılmaz Erdoğan'dan E tipi şiir

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 12:58

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem karakterinin Talip’e (Suat Güzey) saldırmasıyla ortalık karıştı. Karakola gidip teslim olan Azem’in nezarette geçirdiği anlar seyirciyi ekrana kilitledi. Geçen haftaki bölümde ‘Bergüzar’ türküsünü söyleyen Yılmaz Erdoğan’ın sesi bu kez demir parmaklıklar arasında şiirle yankılandı.

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AZEM ŞİİR OKUDU

Temponun hiç düşmediği dizide geçmişin ağır yükünü taşıyan Azem, Talip’le girdiği münakaşa sebebiyle karakola gitti ve teslim oldu. Kendi hayatını yazdığı romanını nezarethanedekilere anlatan Azem, bir de şiir okudu. Azem’in sesinin alkışlara karıştığı anlar izleyiciyi duygulandırdı.

Yılmaz Erdoğandan E tipi şiir

TAKİPTEYİZ ‘BABACIM’

“Sabıka kaydım madalyonum gibi, sürekli boynumda” diyen Azem’i karakol önünde bekleyen Cihan’ın Azem’e “Takipteyiz Babacım” demesi Azem’i çok şaşırttı. Azem, “Bunu da duydum ya daha bana bir şey olmaz” diyerek sevincini dile getirdi.

Yılmaz Erdoğandan E tipi şiir

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DİLBER’E SÜRPRİZ MİSAFİRLER

Dizinin finalinde Dilber zilleri takıp dansıyla hüzne es verdi ve herkesi coşturdu. Reyyaz’ın pavyona girmesiyle şoke olan Dilber ikinci şaşkınlığı ise Zahir’i görmesiyle yaşadı.

Yılmaz Erdoğandan E tipi şiir

İŞTE O ŞİİR

Muğla’da kapalı, karda tipide E Tipi’nde

Bulutsuz, yağmursuz, telli dikenli

Avluda bir avuç nefesle

Saat on yedi otuz oldu mu herkes içerde

Kilit sesleri kapılarda

Sonrası gecikmiş

Paslı bir pişmanlık prangalarda

“Af çıkar mı” diyorlar Hoca

Biter mi saksılarda yeni gonca

“Ceza bu Gardaş” diyor Çorumlu

Ceza bu, yata yata

BKM İMZALI YAPIM

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğandan E tipi şiir

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İnci Taneleri, yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

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