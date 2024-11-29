Yılmaz Erdoğan'dan duygusal şiir

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AZEM ŞİİR OKUDU
Temponun hiç düşmediği dizide geçmişin ağır yükünü taşıyan Azem, Talip’le girdiği münakaşa sebebiyle karakola gitti ve teslim oldu. Kendi hayatını yazdığı romanını nezarethanedekilere anlatan Azem, bir de şiir okudu. Azem’in sesinin alkışlara karıştığı anlar izleyiciyi duygulandırdı.
TAKİPTEYİZ ‘BABACIM’
“Sabıka kaydım madalyonum gibi, sürekli boynumda” diyen Azem’i karakol önünde bekleyen Cihan’ın Azem’e “Takipteyiz Babacım” demesi Azem’i çok şaşırttı. Azem, “Bunu da duydum ya daha bana bir şey olmaz” diyerek sevincini dile getirdi.
DİLBER’E SÜRPRİZ MİSAFİRLER
Dizinin finalinde Dilber zilleri takıp dansıyla hüzne es verdi ve herkesi coşturdu. Reyyaz’ın pavyona girmesiyle şoke olan Dilber ikinci şaşkınlığı ise Zahir’i görmesiyle yaşadı.
İŞTE O ŞİİR
Muğla’da kapalı, karda tipide E Tipi’nde
Bulutsuz, yağmursuz, telli dikenli
Avluda bir avuç nefesle
Saat on yedi otuz oldu mu herkes içerde
Kilit sesleri kapılarda
Sonrası gecikmiş
Paslı bir pişmanlık prangalarda
“Af çıkar mı” diyorlar Hoca
Biter mi saksılarda yeni gonca
“Ceza bu Gardaş” diyor Çorumlu
Ceza bu, yata yata
BKM İMZALI YAPIM
BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
İnci Taneleri, yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!