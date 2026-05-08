Yılmaz Erdoğan: İnci Taneleri unutulmaz

Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 07:37

YILMAZ Erdoğan, Kanal D’de yayınlandığı süre boyunca ilgiyle izlenen ve kısa süre önce final yapan “İnci Taneleri” dizisi hakkında konuştu.

Önceki akşam “Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin” adlı oyunu izlemek üzere geldiği Maximum Uniq Box’ta görüntülenen oyuncu, dizinin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek şöyle dedi:

İnci Taneleri unutulmaz bir yolculuktu. 51 bölüm boyunca hikâyeyi tek başıma yazdım. Büyük emek ve yoğun tempo gerektiren bir süreçti. Seyircimizin ilgisi ve desteği de çok kıymetliydi.”

Final kararına değinen Erdoğan, uzun soluklu bir işi aynı tempoda sürdürmenin kolay olmadığını ifade ederek “Her hafta bölüm yetiştirmek ciddi bir çalışma temposu istiyor. Bu yüzden final kararı kaçınılmaz hale geldi” diye konuştu.

Yılmaz Erdoğan’ın izlediği, BKM yapımı “Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin” oyununda Devin Özgür Çınar, SacideTaşaner ve Hasibe
Eren başrolde.

Yılmaz Erdoğan, Ebru Gündeş’in konseri sırasında “Organize İşler 3” filmi için kendisinden rol istemesi hakkındaki soruya da esprili bir yanıt verdi: “Ön anlaşma yaptık.” 

