Yılmaz Erdoğan: Hikayenin gidişatını oyuncular bile bilmiyor

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YENİ SEZON BAŞLIYOR



Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nin oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Sera Kutlubey, yeni sezon öncesinde BKM’nin YouTube kanalında soruları yanıtladı.

Dizinin senaryosunu da yazan Erdoğan, yaz boyunca meraklı izleyicilerin sorularıyla karşı karşıya kaldığını belirterek şöyle konuştu:



YALAN SÖYLEMİYORLAR



“Oyuncular da sizin kadar biliyor konuyu. Onlara sormayın, size yalan söylemiyorlar. Sonunu bilerek oynarlarsa, oyunlarının zedelendiğini düşünüyorum. Fakat ne olacağını bilmezlerse, tıpkı hayattaki gibi oluyor o zaman. Herkesin oyunculuğunu diri tutması için bu. Gördüğünüz yerde onları sıkıştırmayın. Emin olun söylemiyorum.”

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Edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ’ın yıllar sonra beraat etmesiyle birlikte yaşadığı olayları konu alan “İnci Taneleri” dizisinin ilk sezonu, Dilber karakterinin pavyon dansıyla fenomen haline geldi.