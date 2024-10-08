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Yılmaz Erdoğan: Hikayenin gidişatını oyuncular bile bilmiyor

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 08:52

Yeni sezona 10 Ekim’de başlayacak “İnci Taneleri”nin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, hikâyenin gidişatını dizi ekibinden bile sakladığını söyledi: “Gördüğünüz yerde oyuncuları sıkıştırmayın, onlar da bilmiyor!”

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YENİ SEZON BAŞLIYOR

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nin oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Sera Kutlubey, yeni sezon öncesinde BKM’nin YouTube kanalında soruları yanıtladı.

Dizinin senaryosunu da yazan Erdoğan, yaz boyunca meraklı izleyicilerin sorularıyla karşı karşıya kaldığını belirterek şöyle konuştu:

YALAN SÖYLEMİYORLAR

“Oyuncular da sizin kadar biliyor konuyu. Onlara sormayın, size yalan söylemiyorlar. Sonunu bilerek oynarlarsa, oyunlarının zedelendiğini düşünüyorum. Fakat ne olacağını bilmezlerse, tıpkı hayattaki gibi oluyor o zaman. Herkesin oyunculuğunu diri tutması için bu. Gördüğünüz yerde onları sıkıştırmayın. Emin olun söylemiyorum.”

Yılmaz Erdoğan: Hikayenin gidişatını oyuncular bile bilmiyor

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Edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ’ın yıllar sonra beraat etmesiyle birlikte yaşadığı olayları konu alan “İnci Taneleri” dizisinin ilk sezonu, Dilber karakterinin pavyon dansıyla fenomen haline geldi.

 

 

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

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