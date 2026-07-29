Yılmaz Erdoğan: Dilber meselesi başlı başına olay

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YILMAZ Erdoğan, Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Feyyaz Uçar’ın “Feyyaz Uçar’la F90” adlı YouTube programına konuk oldu. Koyu Beşiktaş taraftarı olan sanatçı, Kanal D’de yayınladığı dönem büyük ses getiren ‘İnci Taneleri’ dizisi hakkında konuştu:

“Dilber meselesi başlı başına bir dosyadır. Daha dizi başlamadan patladı. Hazar (Ergüçlü) oynamadan, sadece dans videosuyla, türküyle, o kliple birdenbire fenomene dönüştü. Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm. Hazar muazzam oynadı. Sonra oynadıkça da Dilber’i bambaşka yerlere taşıdı” dedi. Fragman için hazırlanan kısa pavyon sahnesinin beklenmedik bir etki yarattığını anlatan sanatçı, “Sincanlı Erkal’a ‘Pavyondaki gibi biraz sataş’ dedim. O da ‘Dilber evin barkın yok mu?’ dedi. O da ‘Yok’ dedi. Doğaçlama olarak eğlendiler. Ben o laf yüzünden bin sayfayı yeniden yazdım. Çünkü ben üçüncü bölümde eve taşıyordum. ‘Evsiz barksız Dilber’ diye meşhur oldu. Dilber’e ev kampanyaları yapanlar oldu. Yeni çağın tuhaf bir yayılımı var. Ben de böyle tanıştım” ifadelerini kullandı.



DİZİ SEKTÖRÜ BİNDİĞİ DALI KESİYOR



‘İnci Taneleri’ni baştan 30 bölüm olarak planladığını ancak izleyicinin ilgisi nedeniyle hikâyenin uzadığını söyleyen Erdoğan, bugünkü dizi düzenini de eleştirdi.

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Erdoğan, “Bir dizi yazıyorsunuz. Her hafta 120 sayfa yazıyorsunuz. Ben başlangıçta ‘30 bölüm yaparım, bitiririm’ diye düşünüyordum. Ama insanlar öyküyü isteyince uzadı. Bugün dizi sektörü bindiği dalı kesiyor. Bir iş bu kadar uzun olmaz. Bunu değiştirmeliyiz ama sektör kendi kendine değiştiremez” dedi.

‘İnci Taneleri’ni tek başına yazdığını belirten Erdoğan, “Tek başıma yazdım ve ancak 51 bölüm dayanabildim. Bir de oynuyorum. Galiba Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim ama Guinness’e söylemedik bunu. Öğrenir en sonunda” diye konuştu.

Daha dizi başlamadan patladı

Yılmaz Erdoğan imzalı ‘İnci Taneleri’nde Hazar Ergüçlü pavyon dansçısı Dilber karakterine hayat verdi.

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Anneme söz verdim başarmak zorundaydım

Üniversiteyi bırakma kararının ardından annesine verdiği sözü anlatan Yılmaz Erdoğan, “Babamla inşaat mühendisliğini bırakmam yüzünden sorun yaşadık. Annem bana ‘Sen çok ünlü olacak mısın?’ diye sordu. ‘Olacağım’ dedim. O yüzden başarmak zorundaydım. Hem babama hem anneme ispat etmek zorundaydım. Benim derdim ünlü olmak değildi; sevdiğim işi yapmaktı” dedi.

‘VİZONTELE 3’ GELİYOR

Dijital platformların sinemaya etkisine de değinen Erdoğan, sinema salonlarının yeniden canlanması gerektiğini söyledi. “Benim en çok üzüldüğüm konu sinemam. Onu geri getirmemiz lazım” diyen Erdoğan, “Bu sene ‘Aile Arasında’nın devamını yaptık. BKM olarak çok büyük beklentimiz var. Seneye de ‘Vizontele 3’ projemiz var. Öyle öyle biz bu sinemayı tekrar geri alacağız. Başka türlü olmaz” ifadelerini kullandı.

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