Yıllarını kamera karşısında geçirdi... 92 yaşına geldi ama emekli maaşı alamadığı için hâlâ çalışıyor: Her kuruşun önemi var

Haberin Devamı

Yıllar içinde şan ve şöhret, hayal ettiği her ne varsa hepsini elde etti. Bu arada birkaç kez evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. Hatta hayatının sonbaharında, kendisinden 30 yaş genç aşkıyla evlendi ve mutluluğun ta kendisini buldu.

Her ne kadar artık 92 yaşına gelse de, 70 yıllık kariyerinde 30 milyon dolarlık bir servet yapsa da hala çalışıyor.

Hatta son dönemde tarihe geçmiş bir karakteri bile canlandırıyor.

YENİ FİLMİ ONU ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

Bu anlattığımız, ünlü oyuncu Joan Collins'in hikayesi... Başta milyonlarca seyircinin hafızasına kazınan Hanedan olmak üzere birçok yapımda rol alan Collins; son dönemde epey bir heyecanlı.

Haberin Devamı

Çünkü kamera karşısına geçtiği My Duchess (Benim Düşesim) adlı yeni projesinde Wallis Simpson'ı canlandırıyor.

Bu kapsamda da, dönemin İngiltere Kralı Edward'ın tahtını ve tacını bıraktığı Wallis Simpson kılığında Vogue dergisinin İngiltere baskısına hem poz hem de bir röportaj verdi.

Bu yılın ilerleyen aylarında seyirciyle buluşacak olan My Duchess adlı yapım, İngiliz kraliyet ailesini sallayan Amerikalı Wallis Simpson'ın hayatının son dönemlerine odaklanıyor.

Film, sağlığı giderek bozulan Simpson'ın avukatının kötü niyetinin pençesine düştüğü dönemi, belki de hayatının bugüne kadar çok fazla göz önüne çıkarılmamış ayrıntılarını masaya yatırıyor.

92 yaşındaki İngiliz oyuncu Joan Collins, yeni filmi My Duchess'ta (Benim Düşesim) dönemin İngiltere Kralı 8. Edward'ın uğruna tahtını ve tacını bıraktığı Amerikalı karısı Wallis Simpson'ı canlandırıyor.





HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Bu rol Joan Collins'in kariyerinde de önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Oyuncu, Vogue dergisine verdiği röportajda "Bundan 10, 20 ya da 30 yıl önce belli bir yaşa gelen kadınların rol bulması imkansız gibiydi. O zamanlar kendinize bir konu bulmanız gerektiği söylenirdi. Eh, bu da iyi bir konu" diye konuştu.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa konuyu da Joan Collins'in ta kendisi buldu!

Ama projesine yapımcı bulabilmek kolay olmadı. Bunun için 2023 yılına kadar beklemek zorunda kaldı Collins.

Sonunda da bir gün İngiltere'de Prince's Trust Vakfı'nın bir yemeğine davetliyken kendi stüdyosunu kuran John Gore ile tanıştı. Ona hikayeyi anlattı, hatta senaryoyu gönderdi.

Sonunda da Collins'in hayalinin gerçekleşmesi konusunda bir adım daha atıldı.

Gözden Kaçmasın Vefasız kalpler birbirini bulmuş: Kimseye acımadılar Haberi görüntüle





'HERKESİN KÖTÜ DEDİĞİ KADINLARA HEP HAYRANLIK DUYDUM': Joan Collins, Vogue dergisine neden Windsor Düşesi Wallis Simpson'ı canlandırmak istediği konusunda da "Herkesin kötü diye nitelendirdiği kadınlara her zaman hayranlık duymuşumdur. Ve aslında bunları bir yana bıraktığınızda aslında öyle olmadıklarını görürsünüz" diye konuştu. Görünüşe göre Joan Collins, ilerleyen yaşına rağmen, öyle kamera karşısından çekilmeye hazır gibi görünmüyor.

Haberin Devamı





EMEKLİ MAAŞI ALAMADIĞINDAN YAKINMIŞTI: HER KURUŞUN ÖNEMİ VAR

Her ne kadar 30 milyon dolarlık bir servet edinmiş olsa da Joan Collins, bundan bir süre önce hâlâ çalışmasının bir nedenini de "Emekli maaşı alamıyorum" diye anlatmıştı.

Kariyerinin 30 yılını ABD'de geçirdikten sonra 90'lı yaşlarının başında ülkesi İngiltere'ye dönen Joan Collins, sigortasını ödediği halde bir türlü emekli olup maaş alamadığını anlatmıştı.

Artık eskisi kadar düzenli çalışmadığını söyleyen Collins, İngiliz hükümetinden tek kuruş almadığını belirtip nedenini de şöyle anlattı: "Beni bulamadılar, evraklarımı kaybettiler. Oyuncu Joan Collins'i bulamadılar! Bu yüzden de emekli maaşı alamıyorum" diye konuştu o dönemde.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa Joan Collins'in bu emekli maaşına ihtiyacı da yok. ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'da da mülkleri var. Ama yine de neden emekli maaşı konusunda bu kadar eleştirel konuştuğunu "Çünkü her kuruşun önemi var" diyerek anlattı.

Daha da ötesinde Collins, kendisi kadar hatta kendisinden daha zengin olduğu halde emekli maaşı alanlar olduğunu da sözlerine ekledi.





Kariyerindeki en önemli çıkışını Hanedan (Dynasty) adlı diziyle yapan Collins şöyle konuştu: "İnsanlar benim hakkımda 'Çok zengin olmalı' diye düşünüyor. Ama Hanedan dizisi biteli 35 yıl oldu. Evet hala çalışıyorum ama fazla değil yeteri kadar."

Haberin Devamı





1933 yılında Londra'da doğan Joan Collins bugüne kadar beş kez evlendi. 2002 yılından bu yana 1965 yılında Peru'da dünyaya gelen 62 yaşındaki Percy Gibson ile evli. Görünüşe göre kendisinden 30 yaş genç olan Gibson ile evliliği de onu hayata bağlı ve genç tutuyor.

MODERN ÇAĞLARA DAMGA VURAN SKANDAL AŞK: İlk bakışta aşkı için tahtını bırakan bir kralın öyküsü Edward ile Wallis'inki.. Ama aynı zamanda 20'nci yüzyılın en skandal aşkı olarak da hafızalara yer etti. Wallis'in Kral Edward ile ilişkisi daha ikinci eşiyle evliyken başlamıştı. Her ne kadar şimdi kurallar değişmiş olsa da o dönemde böyle bir durum mümkün değildi. Zaten söz konusu kişi "kral" unvanı taşıdığı için bu şekilde bir yuva kurması mümkün değildi. Bu yüzden Edward, aşkı uğruna tahtını bıraktı. Wallis Simpson ile Windsor Dükü unvanı taşıyan Edward, 1936 yılında evlendi. Hemen ardından da sürgün hayatı yaşayacakları Fransa'ya gitti. Yine de İngiliz kraliyet ailesi onları tamamen defterden silmedi. Edward'ın Windsor Dükü unvanı elinden alınmadı. Wallis de evlilik yoluyla Windsor Düşesi oldu.





ÇOK İSTEDİ AMA ÜLKESİNE HİÇ DÖNEMEDİ

Edward bu sürgünün kısa olacağını sanıyordu ama öyle olmadı. Bir daha ülkesine dönmesine izin verilmedi.

Onun tahtı bırakmasından sonda kral olan 6. George, yani Kraliçe 2. Elizabeth'in babası, eğer İngiltere'ye dönmekte ısrarcı olursa bütün ödeneğini kesmekle tehdit etti kardeşini.

Edward, 78'inci doğum gününden birkaç ay önce hayata veda etti... Ölüm döşeğindeyken Kraliçe Elizabeth onunla bir görüşme yapmak için Fransa'ya gitti. Bu görüşme Edward için bir hayal kırıklığı oldu.

Yaşarken ülkesine dönmeyen Edward'ın cenazesi ölümünden sonra İngiltere'ye götürüldü. Windsor Kalesi'ndeki St. George' Şapeli'nde ebediyete uğurlandı.





NAAŞI MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ: Demans nedeniyle uzun süre münzevi bir hayat yaşadı. Yaşadığı Fransa'da, 1986 yılında 89 yaşında hayata veda etti. İngiliz kraliyet ailesinin izniyle de İngiltere'de kendisinden yıllar önce ölen kocasının yanına gömüldü.





KRAL CHARLES BU AŞK SAYESİNDE TAHTINDA OTURUYOR: Bu arada küçük bir not... Eğer Edward ile Wallis hiç tanışmasaydı bugün muhtemelen İngiliz kraliyet ailesi olarak başkalarını tanıyor olacaktı bütün dünya... Edward aşkı uğruna tahtı bıraktıktan sonra Kraliçe 2. Elizabeth'in babası George tahta çıktı. Bu nedenle de saltanat onun ailesine geçmiş oldu. Şu anda Charles kral unvanı taşıyor. Gelecekte de William bu aşk sayesinde tahta sahip olacaklar.