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Yılların sırrı ortaya çıkıyor... Serhat'ın 'Kader'i değişecek!

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Serhat'ın Acı Gerçeği#Kader'in Sırrı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 10:47

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Kader’in kendi kızı olduğunu öğrenmesiyle büyük bir yıkım yaşayacak olan Serhat’ın sözleri, seyircilerin yüreğine dokunacak.

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SERHAT’IN BÜYÜK ACISI

Duygu dolu bir bölümle ekrana gelecek Güller ve Günahlar’da Serhat’ın gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu düşünen Zeynep, Serhat’ın gerçeği öğrenmesini sağlayacak.

Yılların sırrı ortaya çıkıyor... Serhatın Kaderi değişecek

Yıllardır gizlenen sırrın açığa çıkmasıyla Serhat’ın hayatı bir anda değişecek. Kader’in kendi çocuğu olduğunu öğrenen Serhat, geçmişte yaşadıklarını hatırlayarak büyük bir acıyla yüzleşecek.

“YEDİ YILIMI ÇALDILAR BENDEN!”

Kader’i kendi kızı olarak bilmeden ondan uzaklaşmış olmanın acısını yaşayan Serhat, gözyaşlarına boğulacak.

Yılların sırrı ortaya çıkıyor... Serhatın Kaderi değişecek

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Yaşadığı pişmanlığı dile getiren Serhat, şu sözlerle yürekleri dağlayacak; “Ben senin baban değilim deyip ona gittim. ‘Baba, beni burada bırakma’ diye arkamdan ağlayarak koştu. Ben onu burada bıraktım. Kızımı, çocuğumu burada bıraktım! Yedi yılımı çaldılar benden. Yedi yıl.”

GEÇMİŞİN HESABI YENİDEN AÇILACAK

Serhat, Kader’in kendi kızı olduğunu öğrendikten sonra nasıl bir yol izleyecek? Yedi yıl boyunca kendisinden saklanan gerçeğin hesabını kimlerden soracak? Tüm bu soruların yanıtı yeni bölümde ekrana gelecek.

Yılların sırrı ortaya çıkıyor... Serhatın Kaderi değişecek

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Güller Ve Günahlar#Serhat'ın Acı Gerçeği#Kader'in Sırrı

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