Yılların rüzgarı esip geçti, sinemanın çınarı devrilmedi: 'Çalışmak beni hayatta tutuyor'... 88 yaşında hala film setlerinde

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Tam da bu yüzden artık 90 yaşına merdiven dayamış olmasına rağmen emekli olup köşesine çekilmeyi aklından bile geçirmiyor.
Rol aldığı filmlerin senaryosunu, replikleri tamamen bilinçaltına yerleşene kadar 250 kez okumasıyla da bilinen bu ünlü oyuncu, herkesin "artık oturup dinlenir" dediği bir dönemde yine film setlerinde...
88 yaşındaki Hopkins şu sıralarda A Visit to Grandpa adlı yeni filminin çekimleriyle meşgul.
Oyuncu, geçtiğimiz günlerde de filmin California Pasadena'daki setinde objektiflere takıldı.
Filmde canlandırdığı karaktere uygun giyim tarzıyla dikkat çeken Hopkins'in, yaşına rağmen hala dimdik durduğu ve birlikte çalıştığı gençlere bile parmak ısırttığı görüldü.
Yönetmenliğini D.J Caruso'nun üstlendiği A Visit To Grandpa's adlı filmde Hopkins'e, Catherine Zeta Jones, Aime Ffion Edwards, Geraldine James'in de aralarında bulunduğu bir kadro rol alıyor.
BABASI FIRINCIYDI
1937 yılında Galler'de dünyaya gelen Hopkins, çalışan sınıftan bir ailenin evladıydı...
Ev kadını annesi ve fırıncı babasıyla büyüyen Hopkins'in mesleğini seçmesinde henüz 15 yaşındayken tanıştığı, bir dönemin ünlü oyuncusu Richard Burton'ın büyük etkisi oldu.
Ama ilgi alanı sadece sinema değil. Aynı zamanda resim yapıyor ve klasik müzik eserleri besteliyor.
DUR DURAK BİLMİYOR
Kısacası bu yaşında hala dur durak bilmeden çalışıyor Anthony Hopkins. Onun emekli olmayı düşünmemesinin nedeni ise şöhretin büyüsüne kapılmak değil.
Emektar oyuncu, verdiği bir röportajda "Çalışmaya devam ediyorum. Çünkü bu, beni hayatta ve zinde tutan bir uğraş" diye tanımlamıştı.
Daha da ötesinde Hopkins, katı bir disipline de sahip bu konuda.
Bunun nedeni de repliklerinin bilinçaltına tamamen yerleşmesini sağlamak. Bu şekilde de film setinde tamamen canlandırdığı karakterin o anına odaklanabiliyor Hopkins.
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ÖLÜMLÜ OLDUĞUMUN FARKINDAYIM'
Gelin, hayatını mesleğine adayan Anthony Hopkins'in çalışmakla ve mesleğine olan bağlılığıyla ilgili sözleriyle noktayı koyalım:
"Ölümlü olduğumun farkındayım. Gerçekçi olmam gerekirse önümde çalışabileceğim birkaç yıl daha varsa bunu yapabilirim, Çalışmayı seviyorum oyuncu olmayı seviyorum, aktif yaşamayı seviyorum."
Hopkins hayata ve mesleğine bunca bağlılığını, enerjisini biraz da 2003 yılından bu yana Stella Arroyave ile sürdürdüğü evliliğine borçlu. Onun öncesinde de Petronella Barker ve Jennifer Lynton ile evlilik yapmıştı oyuncu.