YÄ±llarÄ±n oyuncusu diziden ayrÄ±ldÄ±, hayatÄ± drama dÃ¶ndÃ¼: ArtÄ±k restoranlarda ÅŸarkÄ± sÃ¶ylÃ¼yor... KarnÄ±nÄ± bile zor doyuruyor

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Bu mesleÄŸe yÄ±llarÄ±nÄ± veren bazÄ± oyuncular ise kimi zaman iÅŸleri ters gittiÄŸinde para konusunda bÃ¼yÃ¼k zorluk yaÅŸÄ±yor.

Rol aldÄ±klarÄ± yapÄ±m bittiÄŸinde ya da onlar ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bir daha kolayca iÅŸ bulamÄ±yorlar. O zaman da o pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nya kelimenin tam anlamÄ±yla baÅŸlarÄ±na yÄ±kÄ±lÄ±yor.

Ä°ÅŸte bu talihsizliÄŸin Ã¶rneklerinden birini de rol aldÄ±ÄŸÄ± diziyle tanÄ±nan deneyimli oyuncu yaÅŸÄ±yor. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re para kazanmak iÃ§in bulduÄŸu iÅŸleri kÃ¼Ã§Ã¼k ya da bÃ¼yÃ¼k demeden kabul etmek zorunda artÄ±k. Hatta karnÄ±nÄ± bile yardÄ±mlar sayesinde doyuruyor.

DÄ°ZÄ°DE CANLANDIRDIÄžI KARAKTER Ã–LDÃœ, ONUN DA HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Bu talihsizliÄŸi yaÅŸayan oyuncu, Ä°ngiltere'de ekranÄ±n en Ã§ok izlenen ve en uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ dizilerinden biri olarak bilinen EastEnders ile tanÄ±nan Cheryl Fergison.

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60 yaÅŸÄ±ndaki Fergison,Â beÅŸ yÄ±l boyunda dizideki Heather Trott karakterine hayat verdi. 2012'de canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakter Ã¶lÃ¼nce o da diziden ayrÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte ondan sonra da dÃ¼zenli ve kalÄ±cÄ± bir iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mali olarak bir krize girdi.

Daha birkac hafta Ã¶nce Cleveleys'daki bir Ã‡in lokantasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyeceÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan duyuran Fergison, bu tÃ¼r geÃ§ici iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸarak hayatÄ±nÄ± kazanmaya Ã§abalÄ±yor.Â

MALÄ° DURUMUMU TOPARLAMAM ZAMAN ALACAK

The Sun gazetesine konuÅŸan oyuncu bazÄ± kiÅŸilerin para kazanmak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸleri yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Benim mali durumumu toparlamam uzun zaman alacak" dedi.

KalÄ±cÄ± bir iÅŸ buluncaya kadar kendini rahat hissetmeyeceÄŸini sÃ¶yleyen Fergison, yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k ve dÃ¼zensiz iÅŸlerden kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n sadece hayatta kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

TecrÃ¼beli oyuncu, artÄ±k emeÄŸinin hakkÄ± olan parayÄ± kazanmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. YÄ±llarca aynÄ± dizide rol alan oradan ayrÄ±lÄ±nca mali krize giren Fergison, karnÄ±nÄ± da yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±ndan doyurduÄŸunu saklamadÄ±.

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Cheryl Fergison son zamanlarda para kazanmak iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k restoranlarda ÅŸarkÄ± sÃ¶ylediÄŸini de kimseden saklamÄ±yor.

'Ä°STEYEN ELEÅžTÄ°RSÄ°N, ÅžARKI SÃ–YLEMEYE DEVAM EDECEÄžÄ°M'

Oyuncu "VazgeÃ§meyeceÄŸim.. ÅžarkÄ± sÃ¶ylemeye devam edeceÄŸim. EÄŸer insanlar beni bu yÃ¼zden eleÅŸtiriyorlarsa eleÅŸtirsinler" dedi.

Eninde sonunda gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir mensubu olduÄŸunu belirten Fergison karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± seyircinin az ya da Ã§ok olmasÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in Ã¶nem taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

Bu konuda "Sadece iki kiÅŸi bile olsa benim iÃ§in fark etmez" diye konuÅŸtu.

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UMUDUNU HEP KORUYOR

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re umudunu ve direncini hiÃ§ kaybetmedi Fergison. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sosyal medyadan ilan ettiÄŸine gÃ¶re yakÄ±nda "gizli bir proje iÃ§in" Londra'nÄ±n yolunu tutmaya hazÄ±rlanÄ±yor.Â

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Hatta sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu proje de yine BBC Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek.Â