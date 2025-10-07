Yılların oyuncusu kendini tutamadı: 'Bu yaşımda hala taciz ediyorlar'

Haberin Devamı

Özellikle gençlik yıllarında, kariyerlerinin hemen başında nüfuzlu kişilerin tacizine uğradığını açıklayanların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil.

O zamanlar belki de başlarına gelenin ne olduğunu ayırt edemediklerinden ya da işsiz kalma korkusundan susan ünlüler, kariyerlerinde belli bir noktaya geldikten sonra itiraf ediyor durumu.

Üstelik bazıları bu konuda aktivist haline bile geliyor... Yıllarını bu dünyada geçiren bir ünlünün anlattıklarına göre bu korkunç durum, aradan geçen zaman içinde de değişmedi...

Çünkü artık 48 yaşında olan oyuncu hala tacizden kurtulamadığını anlattı.

BU YAŞINA GELDİ HALA TACİZDEN KURTULAMADI

Yaşadığı kabus gibi taciz olayları bir türlü bitmek bilmeyen bu ünlü, Joanna Page…

Rol aldığı Gavin and Stacey adlı yapımla tanınan Page, bu taciz konusunun bunca çabaya rağmen bitmek bilmediğini anlattı.

Üstelik artık 48 yaşına geldiği halde hala kendisinin bile bu türden kötü davranışlarla karşılaştığını sözlerine ekledi.

'BU TÜR DAVRANIŞLAR ÇOK YAYGIN'

İngiliz Daily Mail gazetesinin köşe yazarı Bryony Gordon'a konuşan Page, endüstri içinde kadınlara yönelik bu tür davranışların çok yaygın olduğunu söyledi.

Bu durumun da kariyerine yeni başlayan gençler için zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Sektördeki büyük güç dengesizliğine değinen Joanna Page, günümüzde bile uygunsuz davranışları ifşa etmenin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Anılarını kaleme aldığı "Lush! My Story – From Swansea to Stacey and Everything in Between" adlı kitabının tanıtımı için Byrony Gordon'un podcast yayınına katılan Page "Her zaman kendim için konuşurum. Ama bazen benim de tamamen sessiz kaldığım zamanlar oldu" dedi.

Bir keresinde bir tiyatroda çalıştığı bir erkek oyuncunun kendisine karşı aşağılayıcı bir dil kullandığını anlattı oyuncu. Ardından da "Ona aramızda hiçbir şey olmayacağını ben de ona aşağılayıcı bir şekilde anlattım" diye devam etti.

AMA BAZEN O DA DONUP KALIYOR

Başına gelenlerden sonra yapımcıyı arayıp "Sanırım cinsel saldırıya uğradım" dediğini anlatan Joanna Page, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durumun üzerini bazen çocukça şakalarla kapatmaya çalışıyoruz. Ama bazen başıma böyle bir şey geldiğinde kendimi konuşamaz halde buluyorum."

Anlattığına göre bir keresinde de Page, soyunma odasında üzerini değiştirirken bir yönetmen odasına girdi ve ona sarılıp öpmeye kalkıştı.

O da çaresizce perdelere sarınıp ona karşı koymak için çabaladı. "Orada durup o odadan çıkıncaya kadar beklemek zorunda kaldım" diye anlattığı yaşadıklarını.

YENİ NESİL KADIN OYUNCULARDAN UMUTLU

Günümüzde kadın oyuncuların bu konuda eskisinden daha fazla kontrol sahibi olduğunu hatırlatan Page yine de hala bile böyle rahatsız edici durumlarla karşılaştığını anlattı.

Söylediğine göre Page'in artık bu gibi durumların düzeleceğine dair bir inancı da kalmadı. Bunu da şu sözlerle anlattı oyuncu: "Hala bile başıma böyle durumlar geliyor. Ben bunu anlattığımda ne olacak? O kişi ertesi gün setten kaybolacak mı?"

48 yaşındaki oyuncunun, genç nesil kadın yıldızlardan yana ise umudu var... "Bu genç kadınlar, farklı davranışlara sahip. Kendilerine güveniyorlar, pişmanlık duymuyorlar ve alanlarına sahip çıkıyorlar" diye anlattı durumu.

Joanna Page, 2003 yılından bu yana oyuncu James Thornton ile evli. Çiftin dört tane çocuğu var..