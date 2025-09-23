YaÅŸÄ±tlarÄ± Ã§oktan emekli oldu... O hala kamera Ã¶nÃ¼nde soyunma derdinde: O kadar iyi hissettim ki bir daha giyinmek istemedim

Haberin DevamÄ±

DiÄŸer yanda Ã¶yle oyuncular var ki onlar eÄŸer anlatÄ±lan hikayeye katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorlarsa bedenlerini de rolÃ¼n bir parÃ§asÄ± olarak kullanmaktan Ã§ekinmez.

Ä°ÅŸte yÄ±llarÄ±n oyuncusu da onlardan biri.

Son dÃ¶nemde Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi filmde Ã§Ä±plak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mesiyle konuÅŸuluyor bu oyuncu.

Ãœstelik itirafÄ±na gÃ¶re sÃ¶z konusu sahneyi de kendisi ekletti filme. Daha da Ã¶tesinde ormanda Ã§Ä±plak yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ o anlarda kendini Ã§ok iyi hissettiÄŸini hatta yeniden kÄ±yafetlerini giymeyi hiÃ§ istemediÄŸini bile sÃ¶yledi.

Ã–LDÃœREN CAZÄ°BE FÄ°LMÄ°YLE HAFIZALARA KAZINDI

Yeni filminde kendisi yaÅŸÄ±nda biri iÃ§in bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir cesaret Ã¶rneÄŸi sergileyen bu kiÅŸi Glenn Close...

BaÅŸrollerini Michael Douglas ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã–ldÃ¼ren Cazibe (Fatal Attraction) filmiyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Close, bugÃ¼n artÄ±k 78 yaÅŸÄ±nda.Â

Yine de mesleÄŸinden emekli olmaya hiÃ§ niyeti yok. Hatta belki eskisinden daha ÅŸevkle kariyerine "asÄ±lÄ±yor."

Bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerinden birini de Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸiThe Summer Book (Yaz KitabÄ±) adlÄ± yeni filminde sergiledi.

Close, o filmin bir sahnesinde Ã¼zerinde hiÃ§bir giysi olmadan, Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.





'BU BENÄ°M FÄ°KRÄ°MDÄ°'

Close, AARP'a verdiÄŸi rÃ¶portajda The Summer Book adlÄ± filmde tamamen Ã§Ä±plak biÃ§imde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§menin kendisini rahatsÄ±z etmediÄŸini sÃ¶yledi. Oyuncu, canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin kiÅŸiliÄŸine uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in bÃ¶yle bir sahnenin kendi fikri olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

Glenn Close "Bu benim fikrimdi... O karakterin, etrafÄ±nda insanlar olmadÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¶yle bir ÅŸey yapabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" diye konuÅŸtu...

SÃ¶z konusu sahnede Glenn Close'un oynadÄ±ÄŸÄ± karakte,r ormanda tamamen Ã§Ä±plak bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±yor...

Close da rÃ¶portajda sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re ormanda doÄŸayla bu ÅŸekilde bÃ¼tÃ¼nleÅŸmekten Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k zevk aldÄ±, kendini Ã¶yle iyi hissetti ki kÄ±yafetlerini giymek bile istemedi.

KISA SÃœRE Ã–NCE Ä°LK KEZ BÃœYÃœKANNE OLDU

Tove Jansson'un aynÄ± adlÄ± kitabÄ±ndan uyarlanan The Summer Book, her yaz tatilini ailesinin Finlandiya'daki evinde geÃ§iren kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±z olan Sophia'nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatÄ±yor.

Film, annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Finlandiya'ya giden Sophia'nÄ±n Glenn Close'un canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼kannesiyle iliÅŸkileri Ã¼zerine odaklanÄ±yor.

Filmde bir bÃ¼yÃ¼kanneyi canlandÄ±ran Glenn Close, gerÃ§ek hayatta da bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda ilk kez bÃ¼yÃ¼kanne oldu.

KÄ±zÄ± Annie Starke, bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda Rory adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir erkek bebek dÃ¼nyaya getirdi.

Â

BÃœTÃœN KARDEÅžLERÄ° VE KIZIYLA YAKIN OTURUYOR

Close da kendisine yakÄ±n bir yerde yaÅŸayan kÄ±zÄ±, torunu ve damadÄ±yla yakÄ±n bir evde oturuyor.

Orada yaÅŸamalarÄ±nÄ±n asÄ±l amacÄ± da kÄ±zÄ± Annie'nin minik oÄŸlu Rory'yi doÄŸaya yakÄ±n bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼tmek. Close "BÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ zaman bu araziyi avucunun iÃ§i gibi bilecek, doÄŸanÄ±n mevsimler deÄŸiÅŸirken nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini, doÄŸaya saygÄ± duymayÄ± Ã¶ÄŸrenecek" diye konuÅŸtu.

Glenn Close, The Wall Street Journal'e verdiÄŸi rÃ¶portajda Montana'da 1892'de yapÄ±lan tuÄŸla bir evde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¼tÃ¼n kardeÅŸleriyle yakÄ±n oturduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bir sonraki adÄ±mda amacÄ± ise kasabanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir ev yaptÄ±rmak. BuranÄ±n da tÃ¼m ailesi iÃ§in bir tÃ¼r sÄ±ÄŸÄ±nak olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor Close.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re burasÄ± bir taÅŸ ev olacak. Bunun da Close iÃ§in Ã¶nemi bÃ¼yÃ¼k... Ã‡Ã¼nkÃ¼ taÅŸ evler ona Ã§ocukluÄŸunun en gÃ¼zel yÄ±llarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor.





Glenn Close, aralarÄ±nda Michael Douglas ile baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã–ldÃ¼ren Cazibe'nin yanÄ± sÄ±ra Hizmetkar Albert Nobbs, 101 DalmaÃ§yalÄ±, Gizli Ä°liÅŸkiler gibi birÃ§ok yapÄ±mda rol aldÄ±.





Glenn Close'un yeni filmi The Summer Book, bir anneanne ile torunu arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi anlatÄ±yor.