YÄ±llarÄ±n eskitemediÄŸi mankenin mutlu gÃ¼nÃ¼: KÄ±zÄ±m Ã¼niversite mezunu... ÃœnlÃ¼ aileden damat da hazÄ±r

Haberin DevamÄ±

EvlatlarÄ±nÄ±n mutlu gÃ¼nÃ¼ne tanÄ±klÄ±k eden ebeveynler arasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ler de var elbette.

KIZLARI ARTIK ÃœNÄ°VERSÄ°TE MEZUNU

Ä°ÅŸte bunlardan biri de kelimenin tam anlamÄ±yla "yÄ±llarÄ±n eskitemediÄŸi" modellerden biri olan Christy Turlington.

57 yaÅŸÄ±ndaki Turlington ile 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ film yapÄ±mcÄ±sÄ± Edward Burns'Ã¼n kÄ±zÄ± Grace Burns, Ã¼niversiteden mezun oldu.

Ã‡oktan annesinin izinden gidip moda dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmaya baÅŸlayan 22 yaÅŸÄ±ndaki Grace Burns, New York Ãœniversitesi'nden diplomasÄ±nÄ± aldÄ±.

Â

Haberin DevamÄ±

MUTLU Ã‡Ä°FTÄ°N GURUR GÃœNÃœ

Christy Turlington ile kocasÄ± Ed Burns de gÃ¼zel kÄ±zlarÄ±nÄ± bu mutlu gÃ¼nÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

1980 ve 90'yÄ± yÄ±llarÄ±n en gÃ¶zde modellerinden biri olan Christy Turlington, sosyal medya sayfasÄ±ndan da kÄ±zÄ±nÄ±n diploma tÃ¶reninde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼ model, paylaÅŸÄ±mÄ±nda bir anne olarak hissettiÄŸi bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸu ifade etti.





KIZ Ã‡OCUKLARININ EÄžÄ°TÄ°LMESÄ°NÄ°N Ã–NEMÄ°NE DEÄžÄ°NDÄ°

Sonra da Ã§ok anlamlÄ± bir mesaj verdi: "Bir sÃ¶z vardÄ±r: Bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunu eÄŸiten bir ulusu eÄŸitir. Bu gÃ¼Ã§lÃ¼ bir sorumluluk. Bu sorumluluÄŸu taÅŸÄ±maya hazÄ±r birileri vardÄ± benim kÄ±zÄ±m ve onun dÃ¼nyadaki deÄŸiÅŸimi gÃ¶rmek isteyen sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±dÄ±r. TÃ¼m mezunlara tebrikler."

Christy Turlington'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na aralarÄ±nda Julianne Moore, Cindy Crawford, Helena Christensen'in de bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ arkadaÅŸlarÄ± dahil takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da kutlama mesajÄ± geldi.

ArtÄ±k okulu bitirdiÄŸi iÃ§in modellik kariyerine daha fazla odaklanabilecek olan Grace Burns'Ã¼ diploma tÃ¶reninde yalnÄ±z bÄ±rakmayan biri daha vardÄ±.





Haberin DevamÄ±

ÃœNLÃœ MÃœZÄ°SYEN BONO'NUN OÄžLU

Sevgilisi Elijah Hewson. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa rock mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na adÄ±mÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸ olan Elijah da tÄ±pkÄ± Grace Burns gibi Ã¼nlÃ¼ bir ailenin evladÄ±.

BabasÄ± Ã¼nlÃ¼ U2 grubundan Bono yani gerÃ§ek adÄ±yla Paul David Hewson. Annesi de onun ilk aÅŸkÄ± ve 44 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± Ali Hewson.

Christy Turlington, kÄ±zÄ± Grace ile onun dudaklarÄ±na bir tebrik Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ konduran Elijah Hewson'Ä±n bu mutluluk pozuna da sosyal medya sayfasÄ±nda yer verdi.

Grace'in sevgilisi Elijah Hewson, Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Bono ile karÄ±sÄ± Ali Hewson'Ä±n oÄŸlu. O da babasÄ±nÄ±n izinden gidip mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±.





Haberin DevamÄ±

Annesinin damgasÄ±nÄ± vurduÄŸu moda alanÄ±nda kariyer yapmaya Ã§oktan baÅŸladÄ± Grace. Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Ä°talya'nÄ±n Floransa kentinde dÃ¼zenlenen bir defilede ilk podyum deneyimini yaÅŸayan Grace Burns, sonradan birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ markanÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu.





Christy Turlington ile Ed Burns'Ã¼n Grace'in yanÄ± sÄ±ra 20 yaÅŸÄ±nda Finn adÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.





Turlington, bir dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ ve gÃ¶zde modellerinden biriydi.