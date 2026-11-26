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Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin yıllardır süren hukuk mücadelesi ani ve şaşırtıcı bir şekilde sona erdiği ortaya çıktı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie, Fransa’daki şarap imalathaneleri Chateau Miraval’in satışıyla ilgili yıllardır devam eden hukuki anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturdular.

Basına ortak bir açıklama yaparak davayı mahkeme dışında hallettiklerini belirten eski eşler “Ailemizin çıkarları doğrultusunda konuyu mahkeme dışında çözüme kavuşturduk; başka bir yorumda bulunmayacağız. Basında ‘kaynaklara’ dayandırılarak yer alan hiçbir açıklama, ne bizden ne de bize yakın herhangi birinden gelmektedir.” dediler.

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Anlaşmanın şartları ise kamuoyuna açıklanmadı.

62 yaşındaki Pitt ve 51 yaşındaki Jolie, 2008 yılında satın aldıkları şarap imalathanesiyle ilgili olarak, 2016’da yollarını ayırdıklarından beri anlaşmazlık yaşıyorlardı.

Şubat 2022’de Brad Pitt, eski eşine kendi hissesini yasa dışı yollarla sattığı iddiasıyla dava açtı. Pitt, 2014 yılında evlendikleri Chateau Miraval ve buradaki üzüm bağları konusunda, taraflardan birinin diğerinin onayı olmadan kendi hissesini satmayacağına dair bir anlaşmaları olduğunu öne sürdü.

Pitt, dava dilekçesinde, Jolie’nin kendi hissesini, kendisinden izin almaksızın Rus iş insanı Yuri Shefler’e pervasızca sattığını iddia etti.

Jolie ise Pitt’in davasına verdiği yanıtta, Pitt’in daha önceki anlaşmayı yeniden müzakere etmeye çalıştığını öne sürdü. Jolie’ye göre Pitt, şarap imalathanesindeki hisselerini satın almayı, ancak kendisinin daha kapsamlı bir gizlilik sözleşmesi (NDA) imzalaması şartıyla kabul edeceğini belirtti. Jolie, bu talebin, Pitt’in kendisine ve çocuklarına yönelik iddia edilen istismarlarının üzerini örtme girişimi olduğunu savundu. Pitt’in avukatları ise bu iddiayı kesin bir dille reddetti.

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Angelina Jolie, daha sonra Pitt’e karşı 250 milyon dolarlık bir karşı dava açarak, Pitt’in kendisine karşı “intikamcı bir savaş yürüttüğünü” öne sürdü. Jolie, Pitt ve çevresindekilerin, “boşanma ve velayet süreçlerine misilleme olarak” şarap imalathanesinin kontrolünü ele geçirmek için sinsi bir kampanya başlattıklarını ve bu sayede Jolie’nin, işletmenin elde ettiği büyük kârdan “tek bir kuruş bile almamasını” sağlamaya çalıştıklarını iddia etti.

İkili arasındaki hukuki mücadele devam ederken, Temmuz 2024’te Angelina Jolie’nin avukatı Paul Murphy, Brad Pitt’e “kavgaya son verme” çağrısında bulundu.

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Murphy, aktörün “çiftin ortaklaşa sahip olduğu tüm mülklerin ve işin kontrolünü elinde bulundurduğunu, buna rağmen daha fazlasını talep ettiğini ve Angelina’ya karşı 67 milyon dolarlık tazminat ile cezai tazminat talebiyle dava açtığını” belirtti.

Murphy ayrıca, “Angelina, Bay Pitt’ten kavgayı bitirmesini ve ailenin iyileşme sürecine girmesine olanak tanımasını bir kez daha talep ediyor. Ancak Bay Pitt davasını geri çekmediği sürece, Angelina’nın onun iddialarının asılsız olduğunu kanıtlamak için gerekli delilleri toplamaktan başka çaresi kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Haziran ayına gelindiğinde ise taraflar arasındaki hukuki süreç devam ediyordu ve bu dönemde Pitt önemli bir hukuki zafer elde etti. Mahkeme belgelerine göre, Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, Pitt’in hukuk ekibinin, şarap üreticisi ve dağıtıcısı olan küresel şirket Stoli Group yetkililerinin ifadelerinin alınmasını talep eden başvurusunu kabul etti.

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Pitt’in avukatları, söz konusu şirketteki yatırımcıların, Jolie’nin 2021 yılında Fransız şarap imalathanesini Stoli Group’un şarap bölümü olan Tenute del Mondo’ya satışı hakkında doğrudan bilgi sahibi olduklarını öne sürmüştü.

Murphy ise “Bu kararın davanın esasına ve özellikle Bayan Jolie’nin davasına hiçbir etkisi yoktur. Bayan Jolie, gelecek yıl görülecek duruşmada bu davayı kazanmayı ve böylece ailesinin nihayet enerjisini iyileşmeye ve hayatına devam etmeye odaklayabilmesini bekliyor” dedi.

Çift, sekiz yıl süren çekişmeli boşanma sürecini Aralık 2024’te noktaladı.

İkilinin Maddox (25), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) ile ikizler Knox ve Vivienne (18) olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.

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Çocuklar ayrılık sürecinde, zaman içinde babalarından uzaklaştı; bunlardan dördü, Shiloh, Zahara, Maddox ve Vivienne “Pitt” soyadını kullanmayı bıraktı.

Bu ayın başlarında bir kaynak, Knox’un da aynı yolu izlemesinin beklendiğini belirtti. “Knox henüz resmi bir başvuruda bulunmadı ancak soyadından ‘Pitt’ kısmını atması an meselesi,” dediler. “Bu kaçınılmaz bir durum; sadece ne zaman gerçekleşeceği belli değil, şu an için bir takvim de yok. Tüm bu yaşananlar Brad için kahredici.”

Brad Pitt tüm bu gelişmelerin arasında özel hayatında yeni bir sayfa açtı. 2022 yılından beri Ines de Ramon ile birliktelik yaşıyor.